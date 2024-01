Leinen los für den Jeckliner 4 im September 24

Jecke, opjepass! Auch 2024 sticht der Jeckliner in See. Für vier Tage im September heißt es an Bord der Mein Schiff 3 auch außerhalb der Session Kölle Alaaf.

Viele Karnevalsgrößen sorgen für reichlich jecke Stimmung. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das richtige Kölsch. Im Ausschank ist erstmalig Gaffel. Premiere auch für den Hafen. Die karnevalistische Eventreise startet in diesem Jahr ab Deutschland, sodass die Anreise ganz bequem per Bahn erfolgen kann.

Der Jeckliner 4 legt abends am 15. September ab. Einen Tag später erreicht das Wohlfühlschiff Göteborg, Schweden. Hier können die Gäste die Altstadt erkunden, in Kaffeehäusern verweilen und das Museumsschiff Barken Viking im Hafen Lilla Bommen besichtigen. Am dritten Tag legt die Mein Schiff 3 in Kopenhagen, Dänemark, an. Die Jecken sollten die Kleine Meerjungfrau an der Langelinie und das Rokokoschloss Amalienborg besuchen sowie die Strøget, Europas längste Fußgängerzone, erkunden. Der vierte Tag wird auf See verbracht. Am 19. September ist wieder Ankunft in Kiel.

Das Unterhaltungsprogramm ist beachtlich. Mit dabei sind unter anderem die Höhner, Blötschkopp Marc Metzger, Klüngelköpp, Martin Schopps, Boore und Räuber-Sänger Torben Klein oder Dä Tuppes vom Land Jörg Runge. Janine Kunze wird das Programm moderieren.

Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter: www.meinschiff.com/eventreisen/jeckliner4

Jeckliner 2024

15.09.2024: Kiel (Abfahrt 19:00 Uhr)

16.09.2024: Göteborg (Ankunft: 10:00 Uhr, Abfahrt: 18:00 Uhr)

17.09.2024: Kopenhagen (Ankunft: 08:00 Uhr, Abfahrt: 17:00 Uhr)

18.09.2024: Seetag

19.09.2024: Kiel (Ankunft 06:30 Uhr)

