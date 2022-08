Mit viel guter Laune

„Jestern Naach wor dat en joode Idee“- Dieses Gefühl kennt der ein oder andere nur zu gut, wenn man nach einer langen durchgefeierten Nacht aufwacht und einen dieses komische Gefühl beschleicht: Die Wohnung ist verwüstet, der Kopf brummt, eine Fremde Person liegt nebenan oder das Tattoo der Exfreundin prangt auf dem Arm. Die Jungs von Chanterella tauchen in dieses Szenario ein und erzählen in ihrem neuen Sommerhit „Joode Idee“ einige Anekdötchen, die zum Schmunzeln und „Mitfühlen“ anregen. Die poppige Melodie des Refrains lädt zum Mitsingen ein und bleibt im Ohr. Das Lied ist perfekt, um sich in diesen schweren Zeiten etwas unbeschwert zu fühlen und natürlich, um sich auf einen lustigen Abend mit Freunden einzustimmen!

× Erweitern Foto: Pavement Records

Die Single ist ab dem 26.08.2022 auf allen gängigen Download- und Streamingplattformen verfügbar

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!