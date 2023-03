Weltweite Lieferketten sorgen dafür, dass unser Tisch jeden Tag gut bis reichlich gedeckt ist. Doch Klimawandel, Corona und der Ukrainekrieg stellen solche Gewissheiten infrage. Wer baut mit an einer Zukunft, in der wir uns auf eigene Möglichkeiten und das besinnen, was wir uns leisten können? Welche rolle spielt dabei unsere Landwirtschaft?

Über Lebensmittel im Spannungsfeld von Preis-Kampf, Überproduktion und Massenmarkt und darüber, welche Zukunft der Bauer baut, sprechen auf dem Podium: Susanne Schulze Bockeloh (Vize-Präsidentin des Deutschen Bauernverbands), Arndt Klocke (MdL-Grüne, langjähriger NRW-Fraktions- und Parteivorsitzender) und Jens Lönneker (Geschäftsführer rheingold salon, Mit-Autor des Buches „Zukunfts-Bauer“). Moderation: Peter Pauls (Vorsitzender Kölner Presseclub).

„Wie produzieren wir künftig unser täglich Brot?“, Di 28.03., 19:30h, Einlass ab 19h, Excelsior Hotel Ernst, Trankgasse 1-5, Köln,

Anmeldung erbeten unter info@koelner-presseclub.de

