Objekte, Kunst, Schmucke, Mode & Design

Engelshof First… 14 Tage nach dem Kunsthandwerkermarkt im Engelshof öffnen in Köln alle Weihnachtsmärkte. Wir freuen uns, Sie zuerst auf das Fest vorbereiten zu dürfen: Sie können sich an leckerem Glühwein erwärmen, Weihnachtsluft atmen und schöne Dinge ergattern, die nicht nur Ihnen selbst Freude bereiten. An Geschenke kann man nicht früh genug denken. Damit Sie „ja, ist denn heut schon Weihnachten“ nicht ganz so überrascht. Die angebotene Produktpalette ist breit gefächert und lässt keine Wünsche offen.

Der 57. Kunsthandwerkermarkt im Engelshof ist randvoll mit tollen Werken aus den verschiedensten Materialien wie Holz, Metall, Textil, Glas und Stein. 130 Kunsthandwerker, Künstler und Kreative präsentieren in vier Sälen und im Innenhof eine vielfältige Auswahl aus den Bereichen Schmuck, Mode (diesmal auch für Männer!), Keramik, Kunst, Fotografie, Leder, Papeterie, Accessoires, Kindersachen, Upcycling. Die großartige Auswahl wird bei der Shopping- Tour durch das kreative Kunsthandwerk beeindrucken. Vieles der hochwertigen, selbst produzierten Produkte ist individuell anpassbar, kann personalisiert werden oder nach Wunsch angefertigt werden.

„Vorbeikommen. Sehen. Staunen. Kaufen. Sich freuen. Einen schönen Tag haben.“ So lautet das Motto des Kunsthandwerkermarktes im Engelshof in Köln-Porz-Westhoven. Das Ambiente des alten Gutshofs schafft dazu die perfekte Atmosphäre und so hat sich der Engelshof in mehr als 27 Jahren zum Treffpunkt für schöne Dinge entwickelt. Feine Food Stände, süß und herzhaft, laden zum Verweilen ein; viele Leckereien wie Pralinen, Dips, Käse, Salatdressing, Schnäpse und Marmeladen gibt es auch zum Mitnehmen.

Kostenfreie Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe, Schulhof Berlinerstrasse in begrenzter Anzahl. Es wird empfohlen, ÖPN zu nutzen: Linie 7, Haltestelle Berlinerstrasse.

57. Kunsthandwerkermarkt, 05. + 06.11., 11-18h, Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln, Veranst.: Kunst und Kultur, Dagmar Höhne-Heeger

Weitere Infos unter: www.kunstundkulturkoeln.de

