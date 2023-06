Orangerie Theater: Die Highlights im Juli

Foto: Sebastian Meschenmoser / Thienemann Verlag OD_9783522202503_Ende_Unendliche Geschichte_Meschenmoser_US.indd

Theresia Erfort lädt nach Phantásien ein. Doch Phantásien ist kein Ort, an den man gehen kann. Phantásien ist ein Ort, den man nur in seiner Vorstellung bereist. Es ist also eine Einladung zum gemeinsamen Träumen.

Für viele wird es ein Widersehen mit altbekannten Freunden sein, denn Die unendliche Geschichte ist seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil deutscher Bücherregale. Sie gilt als moderner Klassiker der Kinder- und Jugendbuchliteratur und füllt Kinderköpfe weltweit weiterhin mit Magie.

Theresia Erfort und ihre Kollegin Eva Marianne Kraiss lesen und spielen die Geschichte von Bastian, Atréju und Fuchur auf der Naturbühne des Orangerie Theaters. Ein an sich schon magischer Ort – hochgelegen und von Bäumen umrahmt. Die Kölner Künstlerin Lioba Wagner lässt dort, zwischen den Bäumen, ein riesiges aufgeschlagenes Buch entstehen. Die Kunstinstallation besteht aus feinen Stoffen, die zwischen Ästen gespannt werden und die, genau wie die Seiten im Buch, rot und grün gehalten sind.

Die Lesung wird von einem Bücherflohmarkt begleitet, wo jede Person teilnehmen kann, die Bücher verkaufen, tauschen oder verschenken möchte.

Theresia Erfort im Gespräch mit dem Orangerie Theater:

Warum war es dir wichtig aus der unendlichen Geschichte eine szenische Lesung zu machen?

„Die Idee, aus der unendlichen Geschichte ein Projekt zu machen, habe ich schon sehr lange. Ich habe es aber immer wieder aufgeschoben, weil ich dachte, es sei unmöglich dieses große und vielseitige Epos in eine Form zu pressen. Bis dann Eva mich fragte, warum ich keine Lesung mache. Das war für mich ein neuer Gedanke, der es aber ermöglicht hat, das Projekt überhaupt anzugehen. Letztendlich hat sich das Konzept in der Zusammenarbeit mit Eva wieder geöffnet und es ist nicht nur eine Lesung, sondern es wird auch gespielt.“

Du sagst, du hattest die Idee schon ganz lange. Was ist es denn, was dich an der unendlichen Geschichte so reizt, dass du sie zu einem Projekt machen wolltest?

„Mich fasziniert die unendliche Geschichte, da sie für jedes Alter funktioniert und nie langweilig wird. Als Kind denkt man sich in die fantasievolle Welt, geht auf Abenteuerreise und hat Protagonisten, mit denen man sich identifizieren kann, weil es eben auch Kinder sind. Wenn man das Buch dann noch mal als Erwachsener liest, hat man eine Geschichte, die in Bildsprache und Metaphern Dinge des Lebens erklärt und zum Philosophieren einlädt. Beides funktioniert großartig.“

Wann hast du die unendliche Geschichte das erste Mal gelesen?

„Ich glaube, ich war acht oder neun Jahre alt und ich verbrachte die Sommerferien bei meinen Großeltern. Wir machten einen Ausflug, saßen alle zusammen im Auto, im Radio lief der Song Yesterday von den Beatles und ich habe dieses Buch angefangen, das vor mir schon meine Eltern und meine Geschwister gelesen hatten. Das Buch ist noch von meinem Vater und es ist mittlerweile kaputt und zerlesen. Wodurch es aber eine ganz besondere Aura hat. Genau wie Yesterday, der Song ist für mich untrennbar mit Phantásien verknüpft.“

Für wen wollt ihr lesen?

„Die Lesung ist für alle, die Interesse an der unendlichen Geschichte haben. Wir empfehlen ein Mindestalter von sieben Jahren, weil der Text lang ist und viel passiert. Wenn aber jüngere Kinder kommen möchten, sind sie genauso eingeladen, wie Jugendliche und Erwachsene.“

Das Interview führte Ines Langel, Orangerie Theater

Die unendliche Geschichte

Szenische Lesung im Naturtheater, empfohlen ab 7 Jahren

So. 02. Juli, 15-18h Premiere

So. 09. Juli, 15-18h

So. 27.August, 15-18h

So. 17. September, 15-18h

Das vollständige Programm, alle weiteren Infos sowie Tickets hier: www.orangerie-theater.de

