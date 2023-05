Podcast mit Gästen

Die Podcasts „Thekenphilosophen – Der Talk“ und „Eier, wir brauchen Eier“ haben gemeinsam einen besonderen Gast eingeladen. In einem Special werden Thomas Wagner (RTL, Magenta, Sky) und Autor Ralf Friedrichs mit dem FC-Trainer Steffen Baumgart ein sicherlich spannendes Gespräch über die Saison 22/23 führen, die am Samstag drauf später mit dem Heimspiel gegen Bayern München abgeschlossen ist.

Bei dieser Sonderausgabe ist auch Publikum live dabei. Am Dienstag, 23. Mai, startet die Aufzeichnung des Podcasts um 19h (Einlass um 18h) in der Domstube des Gaffel am Dom.

Die Produktion wird von Gaffel unterstützt. Einige Tage nach der Veranstaltung wird das Special auf den jeweiligen Podcast-Plattformen veröffentlicht. Der Erlös der Veranstaltung geht an die FC-Stiftung.

Karten gibt es bei KölnTicket

