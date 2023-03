SKY BALANCE in der Therme Euskirchen

Die Therme Euskirchen bietet einen neuen, einzigartigen Wohlfühlbereich. Wer die vielfältigen Entspannungsangebote genießen und dazu hoch oben in der Therme seinen persönlichen Rückzugsort finden möchte, der ist in der SKY BALANCE genau richtig.

SKY BALANCE verspricht mit Blick auf die türkisblauen Lagunen und das Grün der Südseepalmen ein außergewöhnliches Wohlfühlerlebnis. Mit einem großzügigen Liegebereich, einem Kaminfeuer und exklusiven Suiten ist SKY BALANCE neben Palmenparadies und Vitaltherme & Sauna die neue Dimension in der Therme Euskirchen. Die Gäste finden hier Exklusivität und Privatsphäre, Ruhe und Abgeschiedenheit sowie persönlichen Service auf höchstem Niveau.

Seit Anfang 2023 präsentiert die Therme Euskirchen auf einer Fläche von 1.200 m² einen Wohlfühlort, der von den Gästen vielfach gewünscht wurde. Mehr Privatsphäre und Ruhe – mittendrin im Paradies, doch ganz für sich. Für die besonders exklusiven Momente gibt es insgesamt 18 neue Suiten in der SKY BALANCE. Hier erleben die Gäste die Therme ungestört und für sich. Die Platinum Suite, Exklusiv Suite oder Premium Suite sind mit vielen Extras ausgestattet. Der direkte Zugang ins Palmenparadies oder in die Vitaltherme & Sauna ermöglicht das Rundum-Entspannungsprogramm der Therme mit ruhiger Zweisamkeit in der SKY BALANCE.

× Erweitern Therme Euskirchen Sky Balance - Panorama

Der Panoramablick in der SKY BALANCE schafft Weite an diesem privaten Rückzugsort. Die exklusiven Liegeflächen oder das Chillen rund um das Kaminfeuer machen den Thermenbesuch nochmal besonderer. Ein eigener Servicebereich mit Bar passt sich dem exklusiven Servicegedanken hoch über der Lagune an.

„Mit SKY BALANCE haben wir ein neues Angebot für unsere Gäste geschaffen, das lange gewünscht und ersehnt wurde. Mehr Ruhe und vor allem Exklusivität und Privatsphäre, das macht das Wellnesserlebnis für viele nun komplett“, so Head of Therme Euskirchen und COO der Thermengruppe Josef Wund Uwe Barth.

Darüber hinaus legt die Therme auch in diesem Jahr wieder den Fokus auf die Therme als Ganzjahres-Destination. Nachdem das Familienprogramm am neuen Beach Club im vergangenen Sommer so gut angenommen wurde, wird dieses Angebot auch 2023 fortgesetzt bzw. erweitert. In den Sommerferien (NRW und Rheinland-Pfalz) wird die Therme wieder für alle geöffnet haben und auch ein Kinderferienprogramm anbieten. Familien mit Kindern haben zudem auch in den Oster- und Herbstferien uneingeschränkt die Möglichkeit zum gemeinsamen Thermenbesuch.

× Erweitern Therme Euskirchen Sky Balance - Liegebereich

„Unsere Thermen erfinden sich immer wieder neu. Wir wollen jeden Tag ein Stück voraus denken und neue Ideen umsetzen. Dabei haben wir immer die Wünsche und Anliegen unserer Gäste im Blick,“ unterstreicht Uwe Barth. „Wir möchten eines der TOP Erholungsangebote der Region bieten. Und dafür gehen wir mit viel unternehmerischem Einsatz und Risiko voran.“

Aktuelle Informationen zur SKY BALANCE und die Ticketreservierung auf www.badewelt-euskirchen.de.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!