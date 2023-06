Sparkasse KölnBonn - Union-Rennen, Gr. 2

Es ist die Meldung, auf die sich die Kölner Turffans besonders freuen dürfen. Das Sparkasse KölnBonn – Union-Rennen wird immer spektakulärer, denn kein Geringerer als Frankie Dettori reist in die Domstadt um den Hengste Skylo im wichtigsten deutschen Derbytest zu reiten. Eine richtige Sensation!

Es ist angerichtet für einen spektakulären Union-Renntag. Am kommenden Sonntag, 11. Juni können sich die Besucher ab 13:30 Uhr auf neun abwechslungsreiche Rennen freuen (Start 1. Rennen: 14:00 Uhr). Höhepunkt des Tages ist das Sparkasse KölnBonn – 188. UnionRennen (Start 16:00 Uhr). Das mit 70.000 Euro dotierte Gruppe II-Rennen geht über die Distanz von 2.200 Metern und ist die wichtigste Vorprüfung für das Deutsche Derby in Hamburg.

Hochkaratig besetzte Derby-Generalprobe mit Weltklassejockey Frankie Dettori

Auch die diesjährige „Union“ hat alles, um die Zuschauer zu elektrisieren. Der aktuelle Derbyfavorit heißt in diesem Jahr Mr Hollywood und kommt wie so oft aus Köln. Der ungeschlagene Iquitos-Sohn wird vom zweimaligen Championtrainer Henk Grewe in Weidenpesch trainiert. Wie bei seinem Erfolg im Münchner Bavarian Classic vor wenigen Wochen dürfen sich seine Besitzer Sebastian Weis und Wanja Sören Oberhof berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg machen. Mr Hollywoods ständiger Reiter Lukas Delozier sitzt auch dieses Mal im Sattel. Der nervenstarke Franzose hat, glaubt man den Wettmärkten, alle Trümpfe in der Hand.

Topstute Weracruz von Trainer Peter Schiergen nachgenannt

Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, blickt voraus: „Wenn es Alt und Jung, Groß und Klein zur Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch zieht, kann man familienfreundliche Atmosphäre und hochkarätige Rennen erwarten. So auch beim diesjährigen Renntag am 11. Juni 2023 mit dem legendären Union-Rennen. Wir freuen uns, als Sparkasse KölnBonn ein weiteres Mal Partnerin des Kölner Renn-Vereins bei dem diesjährigen Kölner Saisonhöhepunkt zu sein.“

Großes Kinderprogramm im Rennbahn Kinderland mit Rollenrutsche, Blumentöpfe basteln, Ponyreiten u.v.m.

Auch am Sonntag gibt es wieder ein abwechslungsreiches Familienprogramm im Weidenpescher Park. Das Kinderland hat ab 13:00 Uhr geöffnet. Dort gibt es Attraktionen wie kostenloses Ponyreiten (14:00-17:00 Uhr), eine Rollenrutsche, Blumentöpfe basteln, Hüpfburg, Kinderschminken Riesenrutsche, Fußball-Dart, Wasserbomben-Wurf mit tollen Preisen u.v.m. für die Kinder.

