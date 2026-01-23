TASCHEN Warehouse Sale ab dem 04. Februar

Der TASCHEN-Sale bietet Preisnachlässe von bis zu 75% bei Ansichts- oder Mängelexemplaren aus den Themenbereichen Kunst, Architektur, Design, Grafik, Film, Fotografie, Mode, Reise, Popkultur und Sex.

Seit TASCHEN 1980 die Arbeit als kultureller Schatzgräber aufgenommen hat, steht der Verlag für erschwingliche, hochwertige und mitunter tollkühne Publikationen. Ob Kunst oder Körperkult – TASCHEN macht es möglich, dass sich Buchwürmer auf der ganzen Welt zu unschlagbaren Preisen ihre eigenen Bibliotheken zusammenstellen.

TASCHEN. Books for Optimists Since 1980

TASCHEN ist der weltweit führende Kunstbuchverlag mit Hauptsitz in Köln und Niederlassungen in Berlin, Brüssel, Hongkong, London, Los Angeles, Madrid, Miami, Mailand, New York, Paris und Tokio. Seit 1980 hat der Verlag es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Bildbände zu den Themen Kunst, Architektur, Design, Mode, Film, Lifestyle, Reisen, Fotografie und Popkultur zu veröffentlichen und in die Welt zu bringen.

Als kulturelle Archäologen ist es die Mission des Unternehmens, der Welt fesselnde Künstler und Themen näher zu bringen. Von der Kleinen Reihe bis hin zu den begehrten Collector‘s Editions bringt der Verlag die besten Bücher in jeder Preisklasse und in jedem Format heraus.

TASCHEN wird gemeinsam von Benedikt Taschen und seiner ältesten Tochter Marlene Taschen geleitet.

ÜBER DEN SALE

Von Mittwoch, 4. Februar, bis Samstag, 7. Februar, im TASCHEN Store Köln oder online von Donnerstag, 5. Februar, bis Sonntag, 8. Februar, bei www.taschen.com

TASCHEN die besten Kunstbücher der Welt zu einem Preisnachlass von bis zu 75 % (Mängel- oder Ansichtsexemplare).

MITTWOCH, 4. FEBRUAR, 17–20 UHR: PREVIEW PARTY IM STORE

Alle sind eingeladen zu Drinks, Musik und natürlich der exklusiven Vorschau.

TASCHEN Store Köln, Neumarkt 3, 50667 Köln

+49 (0)221 27127577

store-koeln@taschen.com

DONNERSTAG, 5. FEBRUAR, BIS SONNTAG, 8. FEBRUAR:

www.taschen.com