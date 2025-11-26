Spektakulär ist an James Bond alles: die starken Frauen, die schnellen Autos, die atemberaubenden Stunts und die wilden Verfolgungsjagden. Und spektakulär ist auch immer die Musik der James-Bond-Filme. Da ist die unverwechselbare Titel-Melodie, die seit „Dr. No“ alle 25 Bond-Filme begleitet. Und wie die Lizenz zum Töten und der Wodka-Martini gehört auch der unverwechselbare Titelsong zu jedem neuen 007-Thriller. Für die Soundtracks sind Filmmusikgrößen wie John Barry, David Arnold oder Hans Zimmer verantwortlich. Die größten Musikstars haben zum Katalog der ikonischen Bond-Songs beigetragen, unter ihnen Shirley Bassey, Louis Armstrong, Nancy Sinatra, Tina Turner, Tom Jones und Adele.

In The Sound of James Bond lassen die Neue Philharmonie Westfalen unter der Leitung von Christian Schumann am 2. und 3. Januar 2026 in der Kölner Philharmonie, sowie die Hofer Symphoniker unter der Leitung von Ben Palmer am 13. Februar 2026 in der Alten Oper in Frankfurt, mit den beiden Solisten Tertia Botha und Dennis LeGree die legendären Soundtracks von „Goldfinger“, „Liebesgrüße aus Moskau“, „Diamantenfieber“, Goldeneye“, „Casino Royale“, „Skyfall“ u.v.m. erklingen. Durch den Abend führt Dietmar Wunder, die deutsche Stimme von Daniel Craig. Zeit, den Smoking anzulegen…

Eine der erfolgreichsten Filmreihen, mit einem unnachahmlichen Sound

Die Darsteller mögen wechseln, doch das Auto bleibt voll technischer Raffinesse, der Wodka Martini stets geschüttelt, nicht gerührt. Die Ziffern 007 stehen für die längste und erfolgreichste Filmreihe der Welt und definieren seit über sechs Jahrzehnten britische Coolness und Kult. In 25 Filmen hat es der berühmt-berüchtigte MI6-Agent James Bond geschafft, die Menschheit in den exotischsten Schauplätzen der Welt vor den bedrohlichsten Bösewichten zu retten und nebenbei die aufregendsten Frauen zu verführen. Stets begleitet von Miss Moneypenny, M und Q sowie einem unnachahmlichen Sound, der Musikgeschichte schrieb. Vorneweg die legendäre Titelmelodie als Klassiker unter den Musikintros, die im Casino oder während atemberaubender Stunts jederzeit die perfekte Klangkulisse bildet.

