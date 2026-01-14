Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Zack, schon wieder Mitte Januar. Dabei saßen wir doch gerade noch am reich gedeckten Weihnachtstisch, und haben kurz danach die Korken knallen lassen und das neue Jahr begrüßt. Ja, und dann war ja auch schon am zweiten Tag des neuen Jahres mein erstes Freitagskonzert und am Tag darauf der Start in eine Karnevalssession, die bunter kaum sein könnte.

Mit anderen Worten: Ich komme aus dem Feiern gar nicht mehr raus! Da haben es einige Vorsätze fürs neue Jahr noch schwerer als sonst. Der Winterspeck müsste so langsam echt mal weg. Und der innere Schweinehund gewinnt ein wenig zu oft in letzter Zeit, wenn das Wetter so uselig und fies ist, und man sich lieber den Leckerchen in der Hundehütte, als den Freiluftsportrunden widmet.

Aber: Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht! Ich habe mir einfach zum Vorsatz gemacht, dass das ganze Jahr 2026 ein „Feierjahr“ wird. Denn es gibt schließlich einen guten Grund: In diesem Jahr feiere ich mein dreißigjähriges Bühnen- und Liedermacherjubiläum. Drei Jahrzehnte! Welch eine Zahl!

Deshalb bin ich gerade mal nicht allzu streng mit mir, und fokussiere mich viel lieber auf all die wunderbaren Dinge und Momente, die in den nächsten zwölf Monaten so anstehen.

Dazu gehört aktuell wieder die besonders bunte Zeit in den Karnevalssälen, die einfach nur Spaß macht, wenn man auch oft nur unter größtem Zeitstress alle Termine schafft. Und gleich nach Aschermittwoch kommt die heiße Promo-Phase für mein neues Studioalbum, das am 6. März erscheint.

Ab dem 8. März geht’s dann auf große Jubiläumstour, und schon jetzt vergeht kein Tag mehr, wo ich nicht Arbeit, Liebe und Leidenschaft in dieses Projekt stecke. Aktuell arbeite ich tagsüber auf ziemlich vielen Baustellen parallel, bis ich abends auf die Bühne darf. Telefonate und Meetings zum Bühnenbild (wird suuuper!) stehen genauso auf der Tagesordnung, wie erste inhaltliche Schnupperproben unter’m Dach mit Dennis Kleimann, den ich ja glücklicherweise fürs komplette Tourjahr 2026 gewinnen konnte. Außerdem versuche ich möglichst breit gefächert die Tour bekannt zu machen, damit die Läden auch schön gefüllt sind. Ein paar Shows sind bereits ausverkauft, was ein absoluter Segen ist und die Motivation und Vorfreude immer weiter steigen lässt. Da, wo es noch nicht so gut läuft, gebe ich alles, dass wir noch Leute gewinnen. Deshalb auch hier nochmal der Appell: Egal um welchen (Klein-)Künstler es geht, besorgt euch eure Tickets im Vorverkauf. Das bringt eine gewisse Planungssicherheit mit sich. Außerdem eine gute Portion Vorfreude für euch, und eine mindestens ebenso gute Portion Sinnhaftigkeit für uns!

Die Tour zieht sich dann übers ganze Jahr, mit den Schwerpunkttourmonaten März und Oktober. Aber auch sonst wird viel weitergefeiert, vor allem natürlich beim zehnjährigen Jubiläum meiner Show „Kölle singt“ in der LANXESS arena. Das wird groß!

Ihr seht, bisher klappt das mit meinem Vorsatz „2026 wird gefeiert“ schon sehr gut. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch so bleibt…

Wo feierst du mit mir? Ich freu mich auf dich!

Björn