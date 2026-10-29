Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Aufmerksame Leser meiner Kolumnen wissen, dass ich ein absolutes Sommerkind bin. Die ersten Sonnenstrahlen eines Jahres machen mich zu einem völlig neuen Menschen, und die wunderbaren Abende in den Biergärten können gar nicht lange genug andauern.

Aber ganz ehrlich: Auch der Herbst hat doch seinen Reiz, oder? Die fantastischen Farben, die die Natur präsentiert. Herrliche Oktobertage und das erste Mal wieder die Lieblingslederjacke anziehen. Das hat doch was!

Und wie bei vielen Künstlern und Poeten, bringt auch mir der Herbst eine gute Portion inspirierende Melancholie mit. Nein, ich bin nicht traurig. Ich fühle nur irgendwie intensiver in diesen Tagen. Das Weltgeschehen tut sein Übriges dazu, klar. Die Nachrichten und Bilder aus Krisengebieten, Kriege, Angst vor der selbstgezüchteten und inzwischen unbändigen KI, Altersarmut, der Rechtsruck, unfähige Politiker – all das macht es hin und wieder nicht leicht, abends auf der Bühne die guten Zeiten zu beschwören.

In meinem Umfeld sind inzwischen viele Leute Vater oder Mutter geworden. Mein Sohn ist jetzt zehn Jahre alt. Und die Gespräche häufen sich, wo es darum geht, in was für eine Welt wir Kinder gesetzt haben. Egal ob im Tourbus, Backstage in irgendeiner Halle, an der Theke oder beim gemeinsamen Essen.

Macht diese Jahreszeit dieses Thema präsenter, weil wir vielleicht im Herbst der Menschheit angekommen sind?

Jedenfalls wundert es mich nicht, dass sich diese Grundstimmung mit all den Fragen, die sich stellen, auch in meiner Kreativität widerspiegelt. Und so wird es dieses Jahr Ende November eine neue Single zur Weihnachtszeit geben, die passenderweise „Kei Weihnachtsleed“ heißt. Denn irgendwo müssen die Gefühle und Gedanken ja hin.

× Erweitern Foto: Edgar Busch

Aber die schöne Herbstzeit bedeutet auch, dass die Tage kürzer werden, und die Abende auf den Bühnen wieder lang. Denn nach der soeben beendeten „30 Jahre“-Jubiläumstour, die ich mir nicht schöner hätte vorstellen können, geht es jetzt wild weiter. Die Premiere der „Rievkooche-Revue“ steht an, und verlangt meinen grauen Zellen gerade mächtig viel ab, weil ich noch viele Texte bis dahin lernen muss. Und dann startet ja Ende November schon die Weihnachtstour. Die ist dieses Jahr noch ein bisschen ausführlicher als sonst, und die Vorfreude auf dreizehn tolle Abende steigt täglich. Aktuell vergeht kein Tag, an dem ich nicht an den „Janz besinnlich“-Shows arbeite. Und neben einigen neuen Songs, gibt es dieses Jahr auch erstmalig so eine Art „Maskottchen“ für die Tour. Wer mir bei Instagram und Co. folgt, hat es bestimmt sogar schonmal gesehen, und sich gefragt: „Hä? Was soll das Kamel?!“ Wartet ab!

Und so ist das aktuell gewaltige Arbeitspensum vielleicht mein ganz persönlicher Weg, all die großen, eben genannten Fragen und Beobachtungen zu kompensieren. Wenn die „große, weite Welt“ schon aus den Fugen gerät, ist es doch noch wichtiger, sich die „kleine, heile Welt“ so schön zu machen, wie es geht.

Deshalb verkrümel ich mich jetzt auch schnell in die Werkstatt meines „Bickendorfer Lädchens“, lass mir noch ein paar tolle, schicke neue Produkte einfallen, und beschäftige mich mit einem Kamel, dessen Geschichte ich kaum erwarten kann, mit euch zu teilen…

Wir lesen uns,

üre Björn