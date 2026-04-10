Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Graf Zahl aus der Sesamstraße war nicht gerade meine Lieblingsfigur, als ich Kind war. Im Gegenteil: Meine Mama musste mir immer die Augen zuhalten, bis er wieder von der Fernsehbildfläche verschwunden war. Und auch später in der Schule, waren Zahlen so gar nicht mein Ding. Man sagt zwar immer, dass Mathematik und Musik nah beieinander liegen, aber als Kind war ich deutlich mehr an Musik, als an Mathe interessiert. Um genau zu sein, hat sich das auch bis heute nicht geändert.

Und doch würde ich mich inzwischen als Zahlenmensch bezeichnen. Denn ich ertappe mich immer häufiger dabei, dass ich Erinnerungen, Dinge, Momente, Ideen und Pläne an Zahlen festmache. Zum einen bringt das Alter das natürlich mit sich. Zum anderen gibt es mir eine Art Struktur, die mein Gehirn einfach braucht.

× Erweitern Foto: Björn Heuser

So ist eine der wichtigsten Zahlen 1-9-9-6. Denn im August des Jahres, als ich 14 Jahre alt war, erschien das BAP-Album „Amerika“, dass mein Leben verändern und prägen sollte. Ich schrieb in einer meiner Kolumnen schon ausführlich darüber. Außerdem spielte ich in dem Jahr meine ersten Auftritte mit meinem Vater zusammen für ein kleines Taschengeld und schrieb meine ersten Songs.

Zehn Jahre später spielte ich meine erste Deutschland-Tour, damals noch sehr klein, dafür aber umso feiner. Dieses Jahr geht es unter dem Motto „Zwanzig Johr späder“ wieder auf Deutschland-Tour. Und das – Achtung! – in meinem dreißigsten Jahr als Musiker! Also schon wieder eine Zahl. Und die 3-0 steht deshalb aktuell ganz oben, weil sich dieses Jahr alles um mein Jubiläum als Liedermacher und Bühnenkünstler dreht.

Und interessanterweise gibt es da noch mehr Zahlen, die dieses Jahr spannend sind: Denn „30 Jahre“ bedeutet nicht nur „20 Jahre“-Deutschland-Tourjubiläum, sondern auch „18 Jahre“ jeden Freitag im Gaffel am Dom. Da werde ich doch tatsächlich jetzt volljährig in meinem Lieblingsbrauhaus! Und nicht nur das, im Herbst gibt’s dort sogar mein 800. Freitagskonzert!

Auch bei meiner größten Show im Jahr gibt es im 30.sten was zu feiern, denn „Kölle singt“ in der LANXESS arena feiert ebenfalls dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum. Wahnsinn!

Und wem bei dieser Zahlenexplosion noch immer nicht schwindelig geworden ist, dem sei noch gesagt, dass ich meine Liebste beim 111. Freitagskonzert im Gaffel kennenlernte, und wir heute an unserem 12. Hochzeitstag gemeinsam zu meinem 777. Freitagskonzert schlendern werden.

Apropos 12: Mein zwölftes Studioalbum ist jetzt ein Monat und vier Tage alt. Hast du schon reingehört? Da geht’s auch definitiv nicht um Zahlen!

Kommt gut in den Mai, wir lesen uns,

üre Björn

PS: Da fällt mir doch gerade beim Korrekturlesen auf, dass mein bisher erfolgreichster Song „Jedäuf met 4711“ heißt. Zufall?