Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Keine Wolke ist weit und breit zu sehen, und der Himmel ist genauso blau, wie das „Azzuro“, das Adriano Celentano aus meiner kleinen Bluetooth-Box schmettert. Das Fenster steht weit auf, es ist brütend heiß in meiner Kreativzentrale unter’m Dach, und der letzte Schluck meines ersten Espresso des Tages, geht runter wie Öl. Der Sommer ist da in „Bella Colonia“. Ohne Zweifel.

Gut, über dreißig Grad im Mai sind schon eine Ansage, das stimmt. Aber ich bin schon immer ein Sonnenkind, und liebe dieses Wetter. Alles läuft etwas langsamer vonstatten, weil es einfach anders nicht geht. Eine Hitzeglocke liegt über der Stadt, die die langen Tage zum wahren „Dolce Vita“ am Rhein werden lässt. Und wenn man nach einem zähen Arbeitstag an den Rhein fährt, sich ans Ufer setzt und das Wasser schimmern sieht, fühlt man sich fast wie an der Riviera.

Italien war schon immer das Land meiner Träume, meiner Sehnsüchte, meiner Kindheit und wer weiß, vielleicht auch meiner Zukunft. Die Mentalität der Menschen, die wunderschönen Dörfer und Landschaften, klar, das Essen, und vor allem die Musik. Als Kind war ich schon mindestens einmal im Jahr mit meinen Eltern im Urlaub an der Adria. Und noch heute bin ich jährlich meist sogar mehrmals im Land des Stiefels unterwegs. Vielleicht kommt meine Vorliebe für Aperol Spritz ja daher?

Jedenfalls habe ich endlich einen Weg gefunden, meine Heimatstadt Colonia, in der ich ja weit mehr, als nur „berufsbedingt“ sehr verwurzelt bin, mit meinem Sehnsuchtsort „Italia“ zu verbinden. Und ich habe mich selten so erlebt, dass ich wie ein Wahnsinniger so intensiv an einem Projekt gearbeitet habe. In den letzten Wochen sogar manchmal Tag und Nacht – und das mit größter Freude!

× Erweitern Foto: Björn Heuser/KI

Das Ergebnis ist eine komplett neue Kollektion an T-Shirts, Tassen, Schildern und allem möglichen anderen unter dem Motto „Bella Colonia“. Italienischer Lifestyle mit dem entsprechenden Design, kombiniert mit dem „kölsche Jeföhl“. Ein Hauch von „mit der Vespa am Rhein entlang cruisen, das Hemd flattert im Fahrtwind und zum Feierabend gibt es einen leckeren Limoncello bei Mario an der Ecke“.

Schon seit März gehe ich ja total in meinem neuen Hobby auf, und lasse meiner Kreativität freien Lauf in einem Ausmaß, wie ich es bisher nicht kannte. Nicht nur in Songs und Musik, nein, auch im ständigen Entwickeln neuer Ideen und Produkte für meinen HEUSERHUT.de – und es macht so unfassbar viel Spaß! Soviel Spaß, dass ab dem 1. Juli auch etwas mehr daraus wird. Das darf und möchte ich aber noch nicht verraten.

Sicher ist aber, dass am 15. Juni erstmal die nagelneue Kollektion „Bella Colonia“ das Licht der Welt erblicken wird, und ich kaum erwarten kann, was die Menschen so von den Motiven, Produkten und Shirts halten, die ich mir hier oben unter’m Dach in Köln-Bickendorf überlegt habe.

Jedenfalls freue ich mich, dass ich am Sonntag endlich mal wieder „Zucchero“ live erleben darf (ok, in Düsseldorf, aber ich stelle mir einfach vor, es wäre Mailand), und klar: im Sommer geht’s wieder nach „Bella Italia“ für ein paar Tage.

Tanti saluti di Colonia,

Björn