Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Es war einmal ein kölscher Liedermacher, der im idyllischen Bickendorf zu Hause war. Jeden Freitag pilgerte er gen Innenstadt, um in einem großen Brauhaus direkt am Kölner Dom zu musizieren. Manchmal pilgerte er auch ins Rheinenergie Stadion oder die LanxessArena zum Musizieren. Und heute gibt es kaum noch einen Ort in Colonia, wo er noch nicht spielte. Eines Tages hatte er mal wieder eine seiner berüchtigten Ideen: Ich eröffne ein eigenes Geschäft! Und so fand er sich drei Monate später Luftballonaufblasend in einem wunderschönen Lädchen wieder, um alles für die kurz bevorstehende Eröffnung vorzubereiten.

× Erweitern Foto: Björn Heuser / KI

Nur ein Sommermärchen? Nein, wunderbare Realität!

Ok, hätte mir Anfang des Jahres jemand erzählt, dass ich am 1. Juli meinen eigenen Laden aufmache, hätte ich es gewiss nicht geglaubt. Jetzt ist es aber umso schöner, dass ich fast jeden Morgen die Türe meines „Bickendorfer Lädchens“ aufschließen kann, um mich ganz meiner Kreativität hinzugeben, und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Denn im Lädchen geht’s nicht nur ums Kaufen – nein, es entwickelt sich fast zu sowas wie einer „Stammkneipe ohne Theke“. Und das ist doch wunderbar!

Es fing ja bekanntlich alles an mit ein paar T-Shirts. Dann kamen Tassen, Schlüsselanhänger, die beliebte „Kölsche Flaschenpost“ und viel mehr dazu. Inzwischen haben wir schon ein beachtliches Sortiment, und in meiner kleinen „Werkstatt fürs kölsche Jeföhl“ hintendurch entstehen längst schon wieder neue Ideen. Der kreative Motor läuft, und ich freue mich total, dass ich meine Einfälle jetzt nicht mehr „nur“ als Musiker in Form von Songs verarbeiten kann, sondern auch ganz andere Dinge entwickele, die aber definitiv meine künstlerische Handschrift tragen.

Aber keine Sorge: In erster Linie bin und bleibe ich Musiker aus vollstem Herzen! Und so kann ich es kaum erwarten, bis es nach dem Sommer wieder so richtig auf Tour geht. Bis dahin spiele ich natürlich jeden Freitag im Gaffel, es gibt ein paar Sommerfeste, und sogar noch ganz spontan eine Open Air-Show der „Jubiläumstour“ gemeinsam mit Dennis Kleimann! Am 30. August wird gesungen auf der Burg Monschau, und wir freuen uns schon krass auf die Menschen und die Kulisse in diesem wunderschönen Städtchen!

Aber zurück zum Sommermärchen: Es ist doch manchmal verrückt, wie sich Dinge organisch entwickeln. Denn berichtete ich in der letzten Kolumne noch ausführlich über meine neue Kollektion „Bella Colonia“, so wusste ich da noch gar nicht, dass am heutigen Tage sogar eine gleichnamige Single erscheint. Wahnsinn!

Ich saß in meiner Werkstatt, habe an den Produkten der Kollektion rumgetüftelt, und es bleibt ja dann nicht aus, dass man gar nicht dran vorbeikommt, immer mit den Worten oder dem Schriftzug „Bella Colonia“ konfrontiert zu werden. Das hat sich offensichtlich so in mein Hirn eingebrannt, dass ich plötzlich diese Melodie im Kopf hatte, und sie direkt mit den Worten verknüpft wurde. Sonntags schrieb ich den Song und erzählte Dennis davon, war aber selbst zunächst gar nicht begeistert von der Idee „jetzt auch noch ne Single an den Start zu bringen“. Denn eine Sommersingle war überhaupt nicht geplant. Dennis nahm die Nummer aber an sich, und machte sie so cool rund, dass ich doch nicht widerstehen konnte und wollte. Er schickte mir das Layout am Montag. Dienstag und Mittwoch haben wir dann bei extrem heißen Temperaturen den Song in meinem Studio unter’m Dach produziert, und was soll ich sagen: Jetzt gehört er euch!

Die erste gemeinsame Single von „Björn Heuser & Dennis Kleimann“. Und inzwischen steht fest, dass das nur der Beginn eines weiteren Märchens ist, das wahr werden könnte…

Bis August, kommt gut in die Sommerferien!

Üre Björn