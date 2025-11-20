Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Ich gebe zu, Geduld war noch nie meine Stärke. Das ist sowas, was sich durchs Leben zieht. Auf etwas warten, fiel mir schon als Kind schwer.

Aber so kribbelig und vorfreudig-aufgeregt, wie im Moment, war ich schon lange nicht mehr! Das liegt vermutlich daran, dass gerade so viel parallel passiert – und ich leider noch nichts davon so richtig verraten darf.

Zum einen startet in zwei Wochen die Weihnachtstour mit zehn Shows im Rheinland, die schon überall gut verkauft ist, was für mich als Liedermacher eine riesige Ehre ist. Wir haben im Team extrem viel Liebe in diese Abende gesteckt, und jetzt, wo alles immer konkreter wird, kann ich es kaum erwarten, bis es Anfang Dezember endlich losgeht. Ein komplett neues Bühnenbild erwartet die Menschen, von dem ich selbst erst ein paar kleine Eindrücke sehen konnte. Es ist also für mich fast genauso spannend, wie für die Leute, die uns beehren werden. Und klar, ganz neues Songmaterial darf ebenso wenig fehlen, wie lange nicht mehr gespielte Weihnachtsperlen aus meinem Repertoire. Ein besonderes Geburtstagskind wird uns musikalisch begleiten, und wenn ich von „uns“ spreche, meine ich damit meinen diesjährigen Gast Dennis Kleimann, der bei fast allen Shows an meiner Seite die Saiten bedienen wird. Das wird großartig!

× Erweitern Foto: Michael Ulbricht / Eltzhof Blog Bilder - 1

Das ist aber nicht das Einzige, was mich momentan so positiv aufgeregt sein lässt. Nein, dazu kommt, dass ich heute die Testpressung meines kommenden Albums „Levve“ erhalten habe, und somit meine neue Platte zum ersten Mal fertig auf Vinyl geschnitten höre. Das ist immer ein ganz, ganz besonderer Moment. Und beim Album zu meinem 30jährigen Jubiläum erst recht. So viele Stunden haben wir im Studio, am Schreibtisch, in Fotostudios, in kreativen Räumen und unterwegs auf Tour daran gearbeitet, und jetzt ist es endlich soweit, und ich kann das Ergebnis hören.

Richtig: ICH. IHR leider noch nicht – und da ist sie wieder, diese Ungeduld. Denn am liebsten würde ich die neuen Songs direkt mit euch allen teilen und rausposaunen! Es sind meine Babies, und die wollen endlich auf die Welt kommen. Aber das dauert wohl noch ein paar Monate, denn offiziell erscheint das Album ja erst am 6. März 2026.

Zeit genug also, um noch mehr anzuleiern, was einem Geduld abverlangt. Und da bin ich gerade fleißig dabei: Denn ich habe mir zum Jubiläum eine ganz besondere Fanbox überlegt, die sicherlich den ein oder die andere zum Schmunzeln bringen wird. Hach, es fällt mir sooo schwer, noch nicht zu viel zu verraten.

Aber genug über ungelegte Eier geschrieben, ich will vor lauter Vorfreude das JETZT ja nicht verpassen. Und deshalb schnappe ich mir JETZT meine Klampfe, schreib vielleicht nen neuen Song und vertiefe die neuen Lieder für die Weihnachtstour. Dann zahlt sich die Geduld gewiss aus.

Worauf wartet ihr?

Bis zur nächsten Kolumne, die kommt sicherlich von unterwegs aus dem Weihnachtswunderland.

Üre Björn