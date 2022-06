Urlaub in Köln

Köln hat viele interessante Veedel, die in 26 unterschiedlichen Touren gemeinsam entdeckt werden können: rechtsrheinisch und linksrheinisch, mit dem Fahrrad und zu Fuß! Geheimtipps, Historie, grüne Oasen, schräge Typen, tolle Veedel, denkmalgeschützte Siedlungen, Streetart und coole Kneipen. Wer mehr weiß, nimmt anders wahr! Teilnehmer erfahren, was Kalk hat und Deutz nicht, was es mit dem Kölner Hühnerkult auf sich hat oder was es in Raderthal zu sehen gibt. Radfahrbegeisterte können „Köln in vier Etappen“ mit 25 km langen Touren in allen Himmelsrichtungen erkunden und nicht nur kunsthistorisch oder geschichtlich interessante Details erfahren, sondern sich auch an einem Badestopp erfrischen. Wissbegierige radeln auf kürzeren Touren zu Industriedenkmälern, zu Atombunkern und durch denkmalgeschützte Siedlungen. Den Pänz zeigt man das wilde Köln mit Fledermäusen und fördert deren Kreativität beim Streetartworkshop.

Auch vom Wasser aus erkunden die Teilnehmer die Stadt. Bei der „Heidewitzka Hafenrundfahrt“ erfahren beteiligte viel Wissenswertes zu Köln als Hafenstadt. Die Panoramafahrt beginnt am Anleger an der Bastei, führt dann Richtung Rodenkirchen am Rheinauhafen und Deutzer Hafen vorbei, um in den Mülheimer und Niehler Hafen einzufahren. Eine Heidewitzka Hafenrundfahrt braucht natürlich auch Musik, mit kölschen Klassikern zum Mitsingen und Zuhören runden den Urlaubstag vom Wasser aus ab.

