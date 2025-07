Vom Spätzünder zum Frühstarter!

Eine Initiative der IHK zu Köln, der Handwerkskammer zu Köln, der Kreishandwerkerschaft Köln, der Bundesagentur für Arbeit Köln und der Cölner Hofbräu FRÜH. Zum Start in die Sommerferien veranstaltet die Cölner Hofbräu FRÜH in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer zu Köln, der Handwerkskammer zu Köln, der Bundesagentur für Arbeit Köln und der Kreishandwerkerschaft Köln traditionell am ersten Ferientag die Last-Minute-Ausbildungsbörse. Hinter dem Aufruf „Wir suchen Dich!“ stehen am 14. Juli 2025 zwischen 10 – 15 Uhr im Hippodrom auf der Galopp-Rennbahn, Scheibenstraße 40, 50737 Köln-Weidenpesch, mehr als 50 lokale Unternehmen mit über 70 verschiedenen Ausbildungsberufen den Interessierten mit Jobberatung oder einem Vorstellungsgespräch zur Seite.

„Es liegt uns als Unternehmen FRÜH, wie auch den anderen beteiligten Partnern, sehr am Herzen, dass junge Menschen nicht perspektivlos bleiben. Jeder hat hier noch die Möglichkeit unkompliziert einen Ausbildungsplatz zu finden.“ erläutert FRÜH-Personalleiter Guido Fussel. Bei der Mitmach-Area können erstmalig Aktivitäten direkt ausprobiert und Fragen an die Experten gestellt werden: beispielsweise zum Ausmischen von Licht und Ton bei Veranstaltungen, zum Benutzen eines Krans für Dachdeckerarbeiten, erste Schritte im Programmieren oder die Prüfung von Rohstoffen wie Malz und Hopfen im Bierbrauprozess. Angesprochen sind Schulabgehende, Umschulende, Menschen mit individuellen und unkonventionellen Lebensläufen (Inklusive Ausbildungsplätze) und Studienabbrechende. Zudem werden Ausbildungsplätze in Teilzeit angeboten. Auch dieses Jahr kann bei gegenseitigem Interesse ein Ausbildungsvertrag vor Ort unterschrieben und durch die IHK zu Köln oder die Handwerkskammer zu Köln direkt eingetragen werden. Interessierte sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Dann geht es im wahrsten Sinne im Galopp zum langersehnten Ausbildungsplatz. Die Ausbildungsbörse ist mit den KVB-Linien 12 und 15 nur einen kurzen Fußweg entfernt. Ausreichend kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen und den zukünftigen Ausbildungsbetrieb finden.

Alle Infos unter www.frueh-karriere.de

Über die Cölner Hofbräu FRÜH

Die Cölner Hofbräu FRÜH ist eine im Jahr 1904 gegründete mittelständische Privatbrauerei, die heute in 5. Generation von der Inhaberfamilie persönlich geführt wird. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeitende und betreibt neben der Brauerei, eigengeführte Gastronomien in Köln, das Stammhaus, das Brauhaus FRÜH am Dom, das FRÜH „Em Veedel“, das FRÜH „Em golde Kappes“, das FRÜH „Em Jan von Werth“ und das FRÜH „Em Tattersall“, sowie das Eden Hotel FRÜH am Dom und den Einzelhandel FRÜHshoppen. Die Marke FRÜH gehört zu den führenden Kölsch- Brauereien der Domstadt und ist bundesweit als profilierte Sortenspezialität bekannt und geschätzt. FRÜH ist als bislang einzige Kölsch-Brauerei mit dem international renommierten Siegel „Slow Brewing“ zertifiziert.