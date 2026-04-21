Zwischen Dom und Kölsch

Köln ist eine Stadt, die nicht nur mit ihrem Charme und ihrer wunderschönen Lage am Rhein besticht. Sie ist auch für ihre herzlichen Menschen bekannt und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist diese unwiderstehliche Mischung aus Großstadt und Dorf, die man nur hier so findet. Darum gehört sie auch zu den beliebtesten Städtereisezielen in Deutschland.

Wer ein paar Tage am Rhein planen möchte, findet auf der Suche nach Hotels in Köln eine breit gefächerte Auswahl an Unterkünften. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, sei es ein kleines Boutiquehotel im beliebten Belgischen Viertel oder ein Haus mit Blick auf den Dom direkt am Rheinufer.

Erst mal der Dom

Der erste Sightseeing-Hotspot in Köln ist natürlich der Dom. Wer mit dem Zug anreist und die Stadt vom Hauptbahnhof aus ansteuert, steht sofort davor. Dabei ist es egal, wie oft man den Bau schon im Fernsehen oder auch im echten Leben gesehen hat – der Dom zieht einen immer wieder in seinen Bann. Ein besonderes Erlebnis ist der Aufstieg auf den Südturm. Aus rund 100 Metern Höhe kann man von hier oben einen atemberaubenden Rundblick über die Innenstadt, den Rhein und das Kölner Umland genießen. Danach hat man sich definitiv ein Kölsch verdient! Dazu geht man am besten ins legendäre Früh oder ins Peters in der Kölner Altstadt, wo die Köbes – die herrlich trockenen kölschen Kellner – so lange ungefragt nachschenken, bis man einen Bierdeckel auf sein Glas legt.

Die Veedel entdecken

Köln hat seine Veedel, das sind die Stadtviertel, die sich alle ein wenig wie eigene kleine Dörfer anfühlen. Neben der Altstadt lohnt sich deshalb auch der Besuch einzelner Veedel. Hier ein paar, die man sich nicht entgehen lassen sollte:

Belgisches Viertel: Kleine Boutiquen, Galerien und Cafés findet man rund um die Brüsseler Straße, wo man sich stundenlang treiben lassen kann, ohne dass es langweilig wird.

Kleine Boutiquen, Galerien und Cafés findet man rund um die Brüsseler Straße, wo man sich stundenlang treiben lassen kann, ohne dass es langweilig wird. Ehrenfeld: Eines der legendärsten Viertel mit viel Street-Art an den Hauswänden und einer aufregenden Bar- und Clubszene. Wer es gern etwas rauer mag, ist hier genau richtig.

Eines der legendärsten Viertel mit viel Street-Art an den Hauswänden und einer aufregenden Bar- und Clubszene. Wer es gern etwas rauer mag, ist hier genau richtig. Südstadt: Gemütlich und bunt, mit dem Volksgarten als grüner Ruhepol mittendrin. Auf der Bonner Straße reihen sich Restaurants aus aller Welt aneinander.

Wer sich generell für die Kneipen- und Barszene der Stadt interessiert, kann sich vorab online schlau machen. Von gefeierten Klassikern und stylischen Neuzugängen bis hin zu trendigen Hotelbars findet man in Köln garantiert den perfekten Laden, der zum persönlichen Geschmack passt.

Noch ein paar Köln-Tipps

Köln lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen recht nahe beieinander, und wenn die Beine trotzdem mal müde werden, bringt einen die Straßenbahn oder die U-Bahn schnell von A nach B.

Am besten sucht man sich nicht erst vor Ort eine Unterkunft, sondern sorgt dafür, vorab ein Hotel zu buchen. Dann kann man sich gleich nach der Ankunft ins Stadtgetümmel stürzen.

Übrigens: Am ersten Donnerstag im Monat haben die städtischen Museen bis 22 Uhr geöffnet. Wer in Köln gemeldet ist, kommt an diesem Tag sogar kostenlos rein. Für alle anderen gelten abends ermäßigte Eintrittspreise.

Auch die nostalgische Seilbahn lohnt sich, allein schon wegen der herrlichen Perspektiven auf den Dom. Sie gleitet vom Zoo hinüber zum Rheinpark und dauert knapp sechs Minuten.

Köln muss man auf jeden Fall einmal erlebt haben – am Tresen, am Rheinufer oder in den Veedeln. Wer sich einmal in die die Stadt verguckt hat, kommt garantiert wieder.