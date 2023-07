Die tour de magellan steht für Charity, Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft und die Liebe zum Radsport. Am Samstag, 2. September 2023, rollt das Teilnehmerfeld bereits zum 10. Mal durch Köln und Umgebung. Die beliebte Charity-Sportveranstaltung bringt Prominente und Freizeit-Radsportler zusammen, um gemeinsam für den guten Zweck zu radeln. Anmeldungen für die diesjährige tour de magellan sind noch online möglich.

„Die tour de magellan ist für alle Teilnehmer immer wieder ein großes Erlebnis. Die traditionelle Strecke und die einzigartige Gemeinschaft ziehen jedes Jahr hunderte Teilnehmer an“, sagt Laura Schulz, Eventmanagerin aus dem Haus der magellan netzwerke GmbH. Zum Teilnehmerfeld der tour de magellan gehören stets auch zahlreiche Prominente, darunter aktive und ehemalige Sportler sowie Schauspieler wie Henry Maske, Georg Hackl oder Fabian Wegmann. Für die zehnte Auflage der Tour wird auch die Stiftung Laureus Sport for Good mit prominenten Botschaftern vor Ort sein. Sie alle werden am 2. September gemeinsam mit zahlreichen Freizeitradsportlern in die Pedale treten.

Die tour de magellan wird von der magellan netzwerke GmbH in Zusammenarbeit mit der Gütersloher Agentur livewelt ähnlich wie ein kleines Profiradrennen organisiert. Die Tour führt über eine abgesperrte Strecke von 111 Kilometern und das Teilnehmerfeld wird den ganzen Tag von Polizei, Medien und Servicefahrzeugen begleitet. Dennoch ist es Laura Schulz wichtig zu betonen: „Die tour de magellan ist kein Radrennen. Alle Fahrerinnen und Fahrer kommen am Ende gemeinsam ins Ziel. Denn jeder gesammelte Euro ist ein Sieg für die Kids.“

Der Kölner Full Service Security Spezialist magellan netzwerke GmbH spendet auch in diesem Jahr pro Fahrer und gefahrenen Kilometer 1 Euro für Kids. Auf diese Weise kamen in den vergangenen Jahren bereits über 220.000 Euro für die Kinderhilfe Organtransplantation e.V. und die Stiftung Giving Back zusammen.

Die Strecke der 10. tour de magellan führt die Teilnehmer auf 111 Kilometern quer durch Köln und bietet tolle Highlights wie eine Fährüberfahrt über den Rhein und eine Fahrt durch den Rheinauhafen. Eine kurze Verschnaufpause in Zündorf an der Groov sorgt dafür, dass auch Hobbyradler die Strecke problemlos bewältigen können. Jeder Teilnehmer erhält ein exklusives und hochwertiges Teilnehmerpaket bestehend aus Trikot, Hose und Helm sowie eine Eintrittskarte für die große Aftershowparty am Abend im Eltzhof.

Interessierte Hobby-Radsportler können sich noch für die tour de magellan 2023 anmelden und zusammen mit den Promis in die Pedale treten. Alle Infos zur Tour gibt es unter www.tour-de-magellan.de.

