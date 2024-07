Unsere Kolumne: Björn Heuser – Apropos

Da isse ja doch noch! Kaum zu glauben, aber heute hat die Sonne mich wachgeküsst. Und ich dachte echt, dass das mit dem Sommer nichts mehr wird. Umso schöner, dass der vorsichtige Blick auf die Wetterprognose der nächsten Tage nicht mehr ganz so erschreckend ausfällt, wie in den letzten Wochen.

Wir haben jetzt einen neuen Fußball-Europameister, die Straßen werden sichtbar leerer, es gibt sogar abends noch freie Parkplätze im Veedel, und langsam aber sicher fährt die Gesellschaft einen Gang runter. So ist zumindest mein Gefühl. So, wie immer in den Sommerferien. Vielleicht mag ich sie deshalb so gerne.

Ein paar Open Air-Konzerte stehen in den warmen Monaten an, was immer eine besondere Atmosphäre mit sich bringt. Wenn das Wetter mitspielt, sind es oft ganz magische Abende mit tollen Kulissen. Aber natürlich wird auch fleißig jeden Freitag im Brauhaus gesungen – da ist es egal, ob es draußen dreißig Grad warm ist, oder es in Strömen regnet.

Von den Shows abgesehen erlaube ich mir aber in den nächsten Wochen, den lieben Gott nen guten Mann sein zu lassen. Das Büro wird getauscht gegen den Garten. Geschrieben werden höchstens Einkaufszettel fürs abendliche Grillen. Das Studio bleibt weitestgehend abgeschlossen (es sei denn, ein ganz frischer Song muss dringend aus meinem Kopf raus und aufgenommen werden) und das Handy ist nicht immer am Mann. Das ist für mich Luxus. Das ist Sommer. Vor allem ist es aber auch wichtig, denn nur mit vollen Akkus kann ich in der zweiten Jahreshälfte wieder richtig Gas geben.

× Erweitern Foto: Dirk Loerper

Es steht nämlich wieder so Einiges an: Mein neuer Song erscheint im Herbst, dazu gibt es die ersten Vorbereitungen zur dazugehörigen Tour im nächsten Jahr. Die Weihnachtsshow will geschrieben werden, das „Kölle singt“-Arena-Konzert rückt immer näher, vorher gibt es aber noch die großen „Jeck im Sunnesching“-Festivals und noch davor mein sage und schreibe 700. Freitagskonzert im Gaffel am Dom. Und das sind nur einige Highlights.

Was gibt es da Schöneres, als mit einem leckeren Ice-Tea Pfirsich zero in der Hängematte zu baumeln, sich auf all das zu freuen, tief durchzuatmen und zu sagen: Schönen Sommer allerseits!

Wir lesen uns nach den Sommerferien wieder, und ich bin sicher, dass es dann wieder eine ganze Menge zu berichten gibt!

Loss de Sunn eren,

üre Björn