Urzeit-Giganten statt Unterwasserwelt

Es wird laut, es wird gigantisch und es wird eine Reise in eine vergessene Welt: Zu Ostern 2026 eröffnet im ehemaligen Sea Life-Gebäude in Königswinter die DinoXperience. Der Ticket-Vorverkauf startet bereits am 4. Dezember – rechtzeitig für das perfekte Weihnachtsgeschenk.

DinoXperience: Gäste erwartet ein interaktives Abenteuer

Mit der Eröffnung von DinoXperience startet eine Zeitreise der Superlative: Die neue Erlebniswelt entführt ihr Publikum über 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit – direkt in das Zeitalter der Dinosaurier. Das Konzept verknüpft immersive Inszenierung, fesselndes Storytelling und fundierte Wissenschaft zu einem modernen Edutainment-Erlebnis, das Bildung zum Abenteuer macht und Gänsehaut-Momente garantiert. Denn die DinoXperience ist eine interaktive Expedition auf ca. 2.000 Quadratmetern: Von der Besonderheit des Ortes in Königswinter, dortigen (fiktiven) Ausgrabungsfunden über ein futuristisches Forschungszentrum bis hin zur Begegnung mit Urzeitgiganten in freier Wildbahn. Und wer sich fragt, welchen Zusammenhang es zwischen einem Zeitportal, den Dinosauriern und der berühmten Drachensaga in Königswinter gibt, findet in der DinoXperience die Antwort.

Vorverkaufsstart am 4. Dezember – Eröffnung zu Ostern 2026

Wer sich frühzeitig einen Platz in der Zeitmaschine sichern möchte, sollte sich den 04. Dezember vormerken. Ab diesem Tag startet der offizielle Vorverkauf über www.explorado.de und www.ticketmaster.de. Damit haben Familien, Schulklassen und andere Abenteuerlustige die Chance, sich frühzeitig ihren Platz für dieses einmalige Erlebnis zu sichern. Die offizielle Eröffnung der DinoXperience ist für Ostern 2026 geplant. Der Eintritt in das Urzeit-Abenteuer beginnt ab 16,50 € (Preise variieren je nach Besuchstag), für Kinder unter 5 Jahren ist der Zugang kostenlos. Zu finden ist die neue Erlebniswelt unter der Anschrift: DinoXperience, Rheinallee 8, 53639 Königswinter.

EDUTAIN: Lernen durch Begeisterung und Impuls für die Region

Janine Jaensch, CEO der EDUTAIN AG, hat klare Ziele für den neuen Standort: den „Wow-Effekt“ für die Besucherinnen und Besucher und eine Wiederbelebung für Königswinter:“Mit der DinoXperience schaffen wir einen Ort voller Emotion, Entdeckergeist und echtem Staunen. Wir möchten Kindern, Jugendlichen und Familien eine unmittelbare, lebendige Begegnung mit der faszinierenden Welt der Dinosaurier ermöglichen – interaktiv, hautnah und unvergesslich. Lernen und Erleben gehören für uns untrennbar zusammen: Wer begeistert ist, lernt anders, nachhaltiger und mit viel mehr Freude.” Nicht nur die Besucherinnen und Besucher profitieren von der Erlebniswelt, sondern auch der Standort. “Genauso wichtig ist uns, dem Gebäude an dieser prominenten Stelle in Königswinter neuen Glanz zu verleihen und seinen Charakter als Tor zur Innenstadt wiederherzustellen. Wir wollen nicht nur ein starkes neues Ausflugsziel schaffen, sondern gemeinsam mit der Stadt und den umliegenden Gewerbetreibenden den Standort beleben, neue Besucherströme anziehen und einen echten Mehrwert für die gesamte Region schaffen. Die DinoXperience ist damit ein Projekt, das Erlebnis, Bildung und Standortentwicklung sinnvoll verbindet – und Königswinter ein Stück Zukunft zurückgibt.” DinoXperience ist Teil der Erlebnismarke EXPLORADO, die unter dem Dach von EDUTAIN für interaktive Bildungs- und Freizeitangebote steht. Mit Projekten wie dem kommenden EXPLORADOM in Köln und weiteren Formaten schafft EXPLORADO Erlebnisse, die Kopf, Herz und Hand verbinden. EXPLORADO informiert die Community regelmäßig über die eigenen Kanäle auf Instagram und Facebook.

Über die EDUTAIN AG

Die EDUTAIN AG steht für eine neue Generation von Bildungs- und Erlebnisorten, die Wissen emotional erlebbar machen. Wir gestalten gesellschaftlichen Wandel, indem wir Marken und Formate schaffen, die Bildung, Freizeit und Innovation miteinander verbinden. Seit über 20 Jahren entwickeln und betreiben wir Konzepte, die Lernen mit Begeisterung verknüpfen – von interaktiven Ausstellungen bis hin zu immersiven Erlebniswelten. Was als Beratungsunternehmen begann, ist heute ein dynamischer Akteur an der Schnittstelle von Wissen, Raum und Erlebnis. Als Dachmarke vereint die EDUTAIN AG Projekte wie EXPLORADO, unsere operative Erlebnismarke, sowie internationale Blockbuster-Ausstellungen. Mit Formaten wie dem EXPLORADOM in Köln und der DinoXperience in Königswinter schaffen wir Orte, an denen Bildung und Abenteuer Hand in Hand gehen – generationsübergreifend, innovativ und nachhaltig. Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Entwicklung, Umsetzung und dem Betrieb interaktiver Lern- und Freizeitformate – darunter das überregional bekannte Odysseum in Köln, das als „Erlebnishaus des Wissens“ Maßstäbe setzte. Mit Marken wie EXPLORADO, dem Museum mit der Maus oder Die drei Fragezeichen begeistern wir unsere Besucherinnen und Besucher und verbinden Lernen mit Erleben. Unsere Vision: Städte zu Räumen des Lernens und der Begegnung machen. Unsere Werte: Wirkung, Innovation, Erlebbarkeit, Transformation und Kollaboration.