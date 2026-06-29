Weihnachtsengel 2026

Ein Hangar wird zur Heimat des „WeihnachtsEngel“

Seit vielen Jahren hat der „WeihnachtsEngel“ sein Zuhause an einem ganz besonderen Ort gefunden: In einem ehemaligen Flugzeughangar, der Motorworld Köln. Wo früher Triebwerke dröhnten, sorgt heutzutage ein Engel dafür, dass das Publikum mit leuchtenden Augen in die Weihnachtszeit startet. Die Großzügigkeit und Luftigkeit der Halle machen die Motorworld zur perfekten Bühne: genug Platz für große Emotionen, leise Töne und lautes Lachen – eben genau das, was einen Abend mit dem WeihnachtsEngel ausmacht.

Die diesjährigen Gäste: Ein gut gehütetes Geheimnis

Mit Spannung erwartet werden stets die Gäste, die mit Tommy Engel zusammen auf der Bühne stehen. Auch in diesem Jahr bekommt die „Stimme Kölns“ prominente Unterstützung – und zwar von zwei Gästen, die perfekt in das Programm passen. Das Rätseln hat nun also ein Ende.

Kirstin Hesse – starke Stimme, große Gefühle

Das Bühnen-Multitalent Kirstin Hesse ist vielen bekannt unter ihrem Künstlernamen Kirstin Hall. Die Sängerin machte Ende der 1990er Jahre an der Seite von Christian Wunderlich mit dem Titel „Forever Tonight“ auf sich aufmerksam. Durch Gesangswettbewerbe und TV-Auftritte wurde sie einem breiten Publikum im deutschsprachigen Raum bekannt. Heute steht sie als Schauspielerin auf der Bühne des Scala Theaters und verbindet dort Schauspiel, Musik und eine gehörige Portion Humor. Beim „WeihnachtsEngel“ bringt sie ihre Erfahrung in emotionalen und vielseitigen Auftritten ein – mit einer Stimme, die sowohl zart berühren als auch den ganzen Hangar füllen kann.

Linus – der kölsche Entertainer mit Bühnen-DNA

Mit auf der Bühne steht der künstlerische Allrounder Linus (Michael Büttgen), und das nicht zum ersten Mal. Als Entertainer, Moderator, Sänger, Songwriter und Texter ist Linus ein echter Alleskönner – und goldrichtig an der Seite von Tommy Engel. Er begeistert das Publikum mit Nähe, Bodenständigkeit und einer bestechenden Komik. Ob charmante Überleitungen, spontane Sprüche oder musikalisch-humorvolle Momente – Linus bringt genau die Mischung mit, die den „WeihnachtsEngel“ so besonders macht. Gemeinsam mit Tommy Engel und Band unter der Leitung von Jürgen Fritz sorgen die beiden Gäste für Weihnachts-Engel Momente, bei denen das Publikum nicht zur zuhört, mitfühlt sondern oft auch schallend lachen kann.

Ein Blick nach vorne - denn: Niemals geht man so ganz

Köln hat in diesem Jahr jede Menge zu feiern – 200 Jahre Klosterfrau, 200 Jahre KD und 150 Jahre Konrad Adenauer. Und während noch angestoßen, gesungen und gelacht wird, schaut einer schon weiter nach vorne: Tommy Engel. Denn beim diesjährigen „WeihnachtsEngel“ wird nicht nur die Weihnachtszeit eingeläutet – es wird auch schon liebevoll in Richtung 2027 geschaut, wenn Köln den 100. Geburtstag von Trude Herr feiert. Tommy Engel und sein musikalischer Leiter Jürgen Fritz widmen der unvergessenen „Trudi“ eine ganz besondere Hommage mit einer echten Gänsehaut-Songpremiere: Eine Verneigung vor dieser Kölner Ikone, die bis heute für Haltung, Humor und klare Worte steht. Wenn Engel, Fritz und Band gemeinsam mit Linus und Kirstin Hesse die Bühne betreten werden, entsteht ein Abend, der gleichzeitig vertraut und überraschend ist. Mit einem Engel an der Spitze: dem WeihnachtsEngel

Tickets (Show, Menü und VVK-Gebühr: 119,- Euro) gibt es direkt beim Weihnachtsengel unter koelnshows.de/Tickets-Weihnachtsengel-2026