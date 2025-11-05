Welt voller Winterzauber in Efteling

Von verschneiten Dächern und leuchtenden Laternen bis hin zu knisternden Feuern und einer Eislaufbahn unter freiem Himmel: Winter Efteling bietet jedes Jahr ein märchenhaftes Wintererlebnis für Groß und Klein. Ab dem 10. November 2025 hüllen sich verschiedene Attraktionen und EftelingBewohner in ein winterliches Gewand und der Park wird festlich beleuchtet. Die Attraktionen sind - sofern es die Witterung zulässt - geöffnet und es gibt unterhaltsame und stimmungsvolle Shows im Park. Die Wassershow Aquanura sorgt für einen spektakulären Abschluss eines Winterbesuchs. Winter Efteling ist in diesem Winter bis zum 1. Februar 2026 geöffnet.

Neues Winter-Entertainment

Bereits zum 27. Mal verwandelt sich der größte Freizeitpark der Niederlande in eine Welt voller Winterzauber, Märchen, Spannung und Abenteuer. Besucher können sich u.a. an dem neun Meter hohen Wunder Winterbaum voller strahlender Lichter erfreuen – in diesem Jahr auf der Warme Winter Weide. Die Elfen aus Droomvlucht kehren auf Musikdrehorgeln am Ton van de Venplein zurück. Auf dem Anton Pieckplein gibt es mit dem Karussell der Lieder ein neues Entertainment-Angebot, bei dem drei Sänger alte niederländische Songs präsentieren, und im Freilichttheater im Märchenwald wird die neue Show „Abend mit Wolf“ aufgeführt. Nicht nur für die jüngeren Gäste ist das neue Anderberger Liederfestival bei Max & Moritz und „Der Mann mit der Laterna magica”, der im Karussell Theater auf wundersame Weise Bilder zum Leben erweckt, ein sehr stimmungsvolles Wintervergnügen. Auf der Warme Winter Weide, einer nostalgischen Winterwiese mit Eisbahn und Gastronomie, gibt es ein tägliches Unterhaltungsprogramm mit Efteling-Bewohnern wie Pardoes und Pardijn.

Die Prinzessin auf der Erbse

Premiere für das neue Märchen ‘Die Prinzessin auf der Erbse’ in Winter Efteling: Seit Mai 2025 versucht Prinzessin Adinda, auf einem Matratzenstapel mit einer kleinen Erbse darunter zu schlafen. Zum ersten Mal erklingt im Märchenwald ein gesungener Text – eingesungen von der belgischen Sängerin Geike Arnaert. Auch dieses Märchen erhält ein winterliches Dekor.

Efteling Grand Hotel

Erstmalig übernachten die Gäste in der Winterzeit auch im neu eröffneten Efteling Grand Hotel. Im Herzen des Parks befindet sich das ganz besondere Übernachtungserlebnis – die prächtige Residenz mit Grandeur. Die Zimmer und Suiten gibt es in vier Farbthemen mit Ausblick auf den Märchenwald, Aquanura, das Haus der Fünf Sinne oder die Pardoes Promenade. Brasserie 7, Restaurant-Bar Mystique, eine gemütliche Kaffeebar und der große Souvenirshop Arcadeau sind für Hotel- und Parkgäste zugänglich.

Neben den neuen Angeboten im Efteling Grand Hotel bietet der Park weitere winterliche Übernachtungsmöglichkeiten in den Ferienparks und im Efteling Wonder Hotel. Die gemeinsame Zeit voller Wärme und Gemütlichkeit lässt sich in Efteling wunderbar mit einer Übernachtung oder einer Kurzreise in der Winterzeit verbinden. In verschiedenen Hotelzimmern oder Ferienhäusern in den Ferienparks Efteling Bosrijk und Efteling Loonsche Land und im Efteling Wonder Hotel tauchen die Gäste in die Efteling-Welt ein, jeder ganz nach seinem Geschmack und seinen Wünschen. Egal, für welche Unterkunft man sich entscheidet, jeder Übernachtungsgast erhält während des gesamten Aufenthalts den kostenlosen Eintritt in den Freizeitpark und eine halbe Stunde früheren Zugang zum Freizeitpark (Kinder bis einschließlich 3 Jahren reisen kostenlos mit).

Den Jahreswechsel in Efteling feiern? Silvester 2025

Der Jahresabschluss wird in Winter Efteling besonders stimmungsvoll gefeiert. Von 19 bis 1 Uhr ist der Park geöffnet und bietet festliches Live-Entertainment – ein unvergessliches Erlebnis für einen bezaubernden Start ins neue Jahr.

Weitere Informationen zum Programm und Ticketverkauf sowie einen Überblick über Winter Efteling auf www.efteling.com