Weltkindertag: Vorfahrt für unsere Pänz!

Anlässlich des Weltkindertags, der jährlich am 20. September gefeiert wird, soll die Mobilität unserer Pänz ganz besonders gefördert werden. Daher können Kinder bis einschließlich 14 Jahren Busse und Bahnen auch in diesem Jahr wieder kostenfrei nutzen. Bereits am dem Weltkindertag vorangehenden Wochenende (16./17. September 2023) gibt es aufgrund der vielen Weltkindertags-Feierlichkeiten in der Region freie Fahrt für Pänz im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS). Kinder bis einschließlich 14 Jahren können im VRS-Netz alle Nahverkehrsmittel gratis nutzen und zahlen für Fahrten mit allen Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen, der S-Bahn sowie den RegionalBahn- und RegionalExpress-Linien keinen Cent.

Am offiziellen Weltkindertag, Mittwoch, den 20. September 2023, fahren junge Fahrgäste bis einschließlich 14 Jahren mit allen oben genannten Verkehrsmitteln sogar landesweit gratis. Sie brauchen also in ganz NRW keinen Fahrschein zu lösen.

