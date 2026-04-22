Einzigartiges Bühnenphänomen geehrt

Das traditionsreiche Divertissementchen der Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg im Kölner Männer-Gesang-Vereins (KMGV) ist in die Liste des Immateriellen Kulturerbes in NRW aufgenommen worden.

Damit wird eine Kulturform gewürdigt, die seit über 150 Jahren fest zum Herzen der Stadt gehört – und zugleich als weltweit einzigartige Musical-Produktion gilt. Zugleich ist das Divertissementchen im Kern eine ehrenamtlich getragene Gemeinschaftsleistung: Sänger, Tänzer sowie Organisationsteam engagieren sich Jahr für Jahr mit großem persönlichen Einsatz für „et Zillche“. Prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik, spektakuläre Tanz- und Gesangseinlagen und ein unverwechselbarer kölscher Humor: Was wie ein klassischer Musical-Abend klingt, ist in Wahrheit ein Format, das es so nur in Köln gibt. Beim Divertissementchen stehen ausschließlich Männer auf der Bühne, die alljährlich im Karneval das politische und gesellschaftliche Geschehen der Domstadt pointiert und mit viel Biss auf die Schippe nehmen.

Mit der Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe wird das Divertissementchen in das Inventar des Landes Nordrhein-Westfalen eingetragen und zugleich für das bundesweite Verzeichnis nominiert. Die Landesjury würdigt das Divertissementchen als eine „tradierte, lebendige und kontinuierlich weiterentwickelte Kulturform mit starker lokal-regionaler Verankerung“. Besonders hervorgehoben wird „die generationenübergreifende Weitergabe von Wissen, Können und Aufführungspraxis im Bereich Musiktheater, Gesang und darstellender Kunst“ sowie die Pflege der kölschen Mundart und „die fortlaufende inhaltliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, städtischen und zeitgenössischen Themen als Ausdruck kultureller Dynamik“.

Das älteste Musical der Welt – made in Köln

Das legendäre Divertissementchen wurde 1874 erstmals aufgeführt und gilt damit als ältestes Musical der Welt. Jahr für Jahr überrascht „et Zillche“ – so der liebevolle kölsche Spitzname – mit einer neuen, originellen Geschichte. Die Grundpfeiler bleiben jedoch unverändert: scharfsinnige Satire, Lust an der Parodie, opulente Bilder, ein großer Männerchor und ein raffinierter Musikmix aus Kölschpop, Karnevalsmusik, Rock, Klassik, Weltmusik, Schlager und Oper. Der Begriff „Divertissementchen“ beschreibt im Kölner Karneval eine bunte Bühnenshow mit Elementen aus Tanz, Musik, Comedy und Gesang. In Köln zaubert er den Menschen ein wissendes Lächeln ins Gesicht, Gäste der Stadt stellt er bis heute vor ein Rätsel – und macht damit zugleich die besondere Eigenart dieses Kulturguts deutlich.

Bekannt ist das Divertissementchen weit über Köln hinaus auch als „Zillche“ – eine liebevolle Verkürzung von „Cäcilia“ Wolkenburg. Unter diesem Namen firmiert die Bühnenspielgemeinschaft im Kölner Männer-Gesang-Verein, die das Stück jedes Jahr zu Karneval in der Kölner Oper mit über 100 Sängern des Vereins auf die Bühne bringt.

Kulturelle Identität und gelebte Gemeinschaft

Mit der Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes wird nicht nur eine außergewöhnliche künstlerische Leistung gewürdigt, sondern auch ein Stück gelebter kölscher Identität. Das Divertissementchen verbindet Generationen von Sängern und Tänzern, zahlreiche Kreative vor und hinter der Bühne sowie ein treues Publikum von Jahr zu Jahr aufs Neue. Heute zählt das jährlich neu zusammengestellte Crossover-Musical in kölscher Mundart zu den beliebtesten Veranstaltungen der Domstadt. Über 30.000 Menschen erleben das Spektakel alljährlich live in der Oper, weitere Hunderttausende verfolgen die Fernsehübertragung im WDR – die Karten sind in kürzester Zeit ausverkauft.

Stimmen zur Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes

Gerd Schwieren, Präsident des Kölner Männer-Gesang-Vereins:

„Die Aufnahme des Divertissementchens in die Liste des Immateriellen Kulturerbes ist eine große Ehre – für unseren Verein, für die vielen Ehrenamtlichen vor und hinter der Bühne und für ganz Köln. Seit über 150 Jahren erzählt das ‚Zillche‘ kölsche Geschichten, nimmt unser Stadtleben liebevoll, aber nie oberflächlich aufs Korn und bringt Menschen zusammen. Dass diese Tradition nun offiziell als schützenswertes Kulturerbe anerkannt wird, bestätigt uns in unserem Engagement, diese einzigartige Form des Musiktheaters in die Zukunft zu führen.“

Simon Wendring, Baas der Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg:

„Das Divertissementchen ist viel mehr als eine große Show – es ist lebendige Chorund Theaterszene, kölscher Humor, Handwerk und Herzblut in einem. Über 100 Sänger und Tänzer, ein riesiges Kreativteam und unzählige Helfer arbeiten jedes Jahr daran, dieses besondere Stück Kölner Kultur auf die Bühne zu bringen. Die Auszeichnung als Immaterielles Kulturerbe ist Anerkennung und Verpflichtung zugleich: Wir wollen die Werte, den Stil und den Gemeinschaftsgeist des ‚Zillche‘ bewahren und gleichzeitig immer wieder neu erzählen, was Köln bewegt.“

Über den Kölner Männer-Gesang-Verein und das Divertissementchen

Der Kölner Männer-Gesang-Verein wurde 1842 gegründet und zählt heute zu den vielseitigsten und klangvollsten Männerchören Deutschlands. Sein Repertoire reicht von klassischer Literatur der weltlichen und geistlichen Chormusik über internationale Volkslieder bis hin zu kölschem Liedgut in traditioneller und moderner Form. Ein Herzstück des renommierten Chors ist das Divertissementchen, das seit 150 Jahren das Kulturleben der Stadt prägt. Als Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg bringt der KMGV jedes Jahr ein aufwendig produziertes, neues Stück – mit rund 30 Aufführungsterminen - in die Kölner Oper mit imposanten Chören, aufwendigen Kostümen, Tanz, Humor und stets aktuellem Blick auf Köln und die Welt.

KMGV-Philharmoniekonzert am 5. Juli 2026

Neben dem Divertissementchen prägt der KMGV auch mit großen Konzertformaten das Musikleben der Stadt. Ein besonderer Höhepunkt des Konzertjahres ist das KMGV-Philharmoniekonzert am 5. Juli 2026 in der Kölner Philharmonie, bei dem der Chor einmal mehr seine musikalische Bandbreite unter Beweis stellt. Weitere Informationen und Tickets sind über den Kölner Männer-Gesang-Verein erhältlich. Mit der Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe wird das Divertissementchen offiziell als das gewürdigt, was es für viele längst ist: ein einzigartiges, lebendiges Symbol Kölner Kultur und Identität.