WundWunschAktion 2023

Mit der WundWunschAktion unterstützt die Josef Wund Stiftung seit 2019 gemeinnützige Organisationen und Projekte rund um die drei Thermenstandorte der Unternehmensgruppe Josef Wund in Euskirchen, Sinsheim und Titisee-Neustadt.

Günter Geyer, Prokurist der Josef Wund Stiftung, überreichte am 11. Dezember in der Foyerhalle der Therme Euskirchen zusammen mit Petra Wund die Dankesurkunden an die zehn ausgewählten Organisationen rund um Euskirchen. Die Spenden belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 6.500 €.

„Mit jedem Spendeneuro bringen wir die Wertschätzung für Ihre jahrelange Arbeit für die Kleinsten, die Älteren, die Sportlichen oder einfach die Nachbarn zum Ausdruck und sagen Danke“, so Petra Wund, Gesellschafterin der Josef Wund Stiftung. „Die Zahl der Spendenempfänger hat sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Das ist ein Mut machendes Signal und eine Bestätigung für die guten Beziehungen der Mitarbeitenden in ihre Region.“

Alle Organisationen wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Therme Euskirchen vorgeschlagen und ausgewählt. In diesem Jahr sind zahlreiche Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien in all ihren Lebensbereichen unter den Begünstigten, aber auch Bildungs- und Sporteinrichtungen.

Geförderte Organisationen und Projekte in Euskirchen (Reihenfolge der MitarbeiterInnen-Wahl)

RKV-Athletics-Bebra e.V. | Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten durch Anschaffung eines Ergometers für die Jugendmannschaften | 1.000 €

Pädagogisch therapeutisches Voltigier-Sportzentrum Rheinbach e.V. | Therapeutisches Reiten für besondere Menschen | 750 €

Tierschutzverein Pitbull, Stafford & Co. Köln e.V. | Aufnahme und Vermittlung von Hunden in ein neues, geeignetes Zuhause | 750 €

Deutscher Kinderschutzbund e.V. / Integrative Bewegungs-Kita Wirbelwind | Schaukel-/Klettergeräte für die Turnhalle | 750 €

Aktion Lichtblicke e.V. | Hilfe für Kinder in Not geratener Familien | 750 €

Stark für Kinder e.V. | Kinderwünsche an Feiertagen erfüllen | 500 €

Freiwillige Feuerwehr Erftstadt Dirmerzheim | Schlammtauchpumpe und Schutzkleidung | 500 €

Förderverein für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus e.V | jährliche Schulungsfahrten für Sport und Alltag mit Diabetes | 500 €

Rad Rebellen e.V. | Ausbildung von Guides für Kinder- und Jugend-Biketouren | 500 €

Elisabeth-von-Thüringen-Schule Brühl | Materialien für die Leichtathletik AG und Ersthelfer-Ausbildung | 500 €

Hier geht es zur Website der Josef Wund Stiftung.

