NRW wird jeck

Nach Karneval ist vor Jeck im Sunnesching. Das größte kölsche Sommerfestival bringt in diesem Jahr rheinische Lebensfreude in gleich drei Städte, und der Vorverkauf läuft auf Hochtouren.

Erstmals findet Jeck im Sunnesching am 20. Juni 2026 im Tanzbrunnen Köln statt. Der Umzug vom Deutzer Jugendpark schafft mehr Raum für Bühne, Publikum und Festivalerlebnis direkt am Rhein. Mit dabei sind Höhner, Kasalla, Brings, Cat Ballou, Miljö, Klüngelköpp, Druckluft, Grüngürtelrosen, Björn Heuser und Eldorado.

Am 21. Juni 2026 folgt am gleichen Ort „Jeck im Sunnesching för Pänz“. Nach zwei ausverkauften Ausgaben wächst das Familienfestival weiter. Auf der Bühnen stehen Kasalla, Druckluft, Lupo, Planschemalöör und neu dabei De Pänz vum Rhing, die Kinder- und Jugendtanzgruppe der Rheinveilchen. Ergänzt wird das Programm durch Mitmachstationen, Spielangebote, Charity-Aktionen mit dem Kinderschutzbund Köln sowie barrierefreie Angebote inklusive Gebärdensprach-Übersetzung.

Am 28. Juni 2026 kommt mit Haltern am See erstmals das Münsterland hinzu. Das Seebad Haltern wird zur neuen Festivalbühne mit Brings, Cat Ballou, Höhner, Bläck Fööss, Räuber, Klüngelköpp, Miljö, Druckluft und Björn Heuser. Ein weiterer Top-Act wird noch bekanntgegeben.

Nach der ausverkauften Premiere 2025 mit 12.000 Jecken kehrt das Festival am 12. September 2026 auf das CHIO Gelände – Allianz Park in Aachen zurück. Das Line-up vereint Bewährtes und Neues: Kasalla, Brings, Cat Ballou, Planschemalöör, Druckluft und die Hopfenkehlchen treffen auf Höhner, Bläck Fööss, Kempes Feinest und Stadtrand. Mit Unterstützung von Oberbürgermeister Michael Ziemons und Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier wird Aachen langfristig als zweite große Festivalstadt neben Köln etabliert.

„Jeck im Sunnesching ist längst mehr als ein kölsches Festival, es ist ein Lebensgefühl“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR vom Sponsor Gaffel. „Und diese Idee funktioniert in ganz NRW.“

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren: Das Festival in Köln ist fast ausverkauft und auch für das Pänz-Festival, Aachen und Haltern ist der überwiegende Anteil der Tickets bereits vergriffen.

Bei allen Jeck im Sunnesching Veranstaltungen ist der öffentliche Nahverkehr im jeweiligen Verkehrsverbund im Ticketpreis enthalten. Für alle Standorte sind Einzeltickets sowie vergünstigte Gruppentickets erhältlich. In Aachen gibt es zusätzlich Tickets für die Aftershowparty im Nox sowie ein Kombiticket für Festival und Aftershowparty. Für Haltern am See werden neben Einzel- und Gruppentickets auch VIP-Tickets angeboten, mit Zugang zum VIP-Deck in Bühnennähe, separatem Einlass, eigenem VIP-Bereich, eigener Bar und eigenen WCs.

Alle Tickets gibt es im Online-Shop unter jeckimsunnesching.de