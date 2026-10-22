So geht es den Löwen-Jungtieren im Kölner Zoo

Vor gut einem Jahr, am 29. November, wurden drei Asiatische Löwen im Kölner Zoo geboren – zwei Weibchen und ein Männchen. Dem inzwischen auf die Namen „Zohan“, „Prija“ und „Reeva“ getauften Trio geht es weiterhin sehr gut. Kater „Zohan“ wächst bereits ein zarter Mähnenpflaum, anhand dessen er sich gut von seinen beiden Schwestern unterscheiden lässt. Zudem ist er etwas größer als die Weibchen. Katze „Prija“ weist im Gegensatz zu Geschlechtsgenossin „Reeva“ zwei Punkte über den Schnurrbarthaaren auf.

Kater „Zohan“ wiegt mittlerweile rund 60 Kilogramm. Seine beiden Schwestern bringen 50 Kilogramm auf die Waage. Als Futter fressen die kleinen Löwen, wie auch ihre Eltern – der zehnjährige Vater „Navin“ und die zwölfjährige Mutter „Gina“ – ausschließlich Fleisch. Woche für Woche heben die Tierpflegerinnen die Ration für den Nachwuchs stückweise an.

Der fünfköpfige Löwen-Clan harmoniert gut, ist sehr verspielt und aktiv. Auffällig ist, wie ausdauernd und geschickt Jungkater „Zohan“ mit Fußbällen spielt. Wird es zu bunt, ruft Vater „Navin“ mit kurzem Gebrüll zur Ordnung. Die Zoogäste können die vielen Interaktionen bei Familie Löwe gut von den zahlreichen Sichtpunkten der Löwenanlage aus beobachten.

Erhaltungszuchtprogramme in Zoos

Der Kölner Zoo hält seit 28 Jahren die hochbedrohten Asiatischen Löwen. Insgesamt 18 Jungtiere erblickten am Rhein schon das Licht der Welt. Löwen, inklusive der Löwen in Afrika, sind inzwischen als Art von der Weltnaturschutzunion (IUCN) auf der Roten Liste als „gefährdet“ (vulnerable) geführt. Die letzten der einst weit verbreiteten Asiatischen Löwen haben sich im und um den Gir Nationalpark, gelegen im nordwestindischen Bundestaat Gujarat, gehalten.

Dort schützte man die verbliebenen 20 bis 50 Tiere effektiv. Ihre Population war die Basis für die nun inzwischen wieder mehr als 600 Löwen im Gir Wald-Ökosystem und die insgesamt 150 Asiatischen Löwen des Erhaltungszuchtprogramms (EAZA Ex-Situ Programm) in Zoos des Europäischen Zoo und Aquarien-Verbands (EAZA). Die Kölner Nachzuchten sind für diese Erhaltungsprogramme sehr wichtig.

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