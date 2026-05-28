Sparkasse KölnBonn erneut Partnerin des Kölner KinderSportFestes

Am 30. Mai 2026 findet zum 16. Mal das Kölner KinderSportFest statt. Die Sparkasse KölnBonn fördert es seit vielen Jahren. Die beliebte Veranstaltung im Sportpark Müngersdorf bietet an diesem Samstag zwischen 10 und 16 Uhr Hunderten von Kindern die Möglichkeit, kostenlos in verschiedene Sportarten hineinzuschnuppern und den Tag mit neuen Bewegungsangeboten zu verbringen. Schirmherr des Kölner KinderSportFestes ist Oberbürgermeister Torsten Burmester.

Rennen, springen, werfen, schießen, balancieren – für jedes Kind ist etwas dabei. Über vierzig Schnupperangebote locken zum Mitmachen – von Abenteuer-Turnen, American Football und Akrobatik über Inline-Skaten und Rugby bis zu Hip-Hop-Tanz, Kung Fu und Trampolinturnen. Im Vordergrund steht vor allem der Spaß an der Bewegung. Die Angebote richten sich an alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren. Wichtig ist den Veranstaltern der inklusive Charakter des Events. "Es werden nicht nur Gebärdendolmetscher*innen vor Ort sein, sondern auch 'Inklusianer*innen' – das sind Helfer*innen, die Kinder mit körperlich oder geistigen Einschränkungen und deren Eltern zu den Sportangeboten begleiten und diese entsprechend mit ihnen ausprobieren", heißt es auf der Website.

Sportlicher Wettkampf – kurzfristig noch Teilnahme möglich

Auch der sportliche Wettkampf kommt nicht zu kurz. Kinder der Jahrgänge 2021/2022, 2019/2020, 2017/2018 und 2015/2016 können sich in drei Disziplinen messen: Weitsprung, Zielwerfen und Linienlauf. Die Anmeldung für den Wettkampf ist auf der Website beendet. Am Veranstaltungstag stehen für alle Jahrgänge aber noch geringe Nachmeldekapazitäten zur Verfügung. Früh da sein, lohnt sich also. Die Förderung des Kölner KinderSportFestes ist nur ein Baustein im breit gefassten bürgerschaftlichen Engagement der Sparkasse KölnBonn. Das Institut unterstützt jährlich Sportvereine und -organisationen mit einem Gesamtvolumen von mehreren Millionen Euro. Dabei ist die Sparkasse nicht nur Partnerin großer Sportvereine wie dem 1. FC Köln, den Baskets oder den Kölner Haien. Viele kleine Sportvereine fördert sie ebenfalls sowie ganz gezielt den Nachwuchs.