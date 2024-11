Bereits ins sechste Jahr geht die erfolgreiche Konzertreihe „Weltstars auf dem Roncalliplatz“ an historischer Spielstätte im Schatten des Kölner Doms. In 2018 gastieren dort Sir Van Morrison, Patti Smith und Joan Baez. Im Jahr 2019 folgten die Konzerte mit Chilly Gonzales, Albert Hammond und Paolo Conte. Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause spielten in 2022 Tom Jones und The Pixies. 2023 dann die Konzerte mit Alvaro Soler, Ian Anderson’s Jethro Tull und das exklusive Deutschland Konzert von Lindsey Stirling. In 2024 gab es ebenfalls drei Konzerte: Chilly Gonzales, Kettcar und Nick Mason’s Saucerful of Secrets.

Für 2025 gibt es zwei Open-Air-Konzerte am 24. und 25. Juli auf dem Roncalliplatz. Erneut wird es eine Zuschauer Tribüne auf dem Veranstaltungsgelände geben von der man beste Sicht auf die Bühne im Schatten des Kölner Doms hat.

Als erste Band wurde das Patti Smith Quartet für den 25. Juli 2025 bestätigt. Unvergessen das Konzert der Punk Pionierin Patti Smith an gleicher Stelle am 2. August 2018.

Tatsächlich: 50 Jahre nach dem Erscheinen von „Horses“ kommt Patti Smith im Sommer 2025 mit ihrer aktuellen Band, dem Quartett (Jackson Smith-Gitarre, Tony Schanahan-Bass und Seb Rochford-Drums) noch einmal zu einer großen Open Air- bzw. Zeltfestival-Tournee nach Deutschland: Neun Konzerte (oder einfach „Jobs“, wie die Arbeitertochter ihre Shows gerne bezeichnet) wird das Patti Smith Quartet hierzulande im Juli 2025 spielen.

„Weltstars auf dem Roncalliplatz“ 2025 - Patti Smith Quartet

Freitag, 25. Juli 2025 – 20.00 Uhr