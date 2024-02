Ab ins Agnesviertel

„Havanna“ mit Doppel-N ist die Hauptstadt von Kuba mit rund zwei Millionen Einwohner*innen. Nimmt man eins weg, erhält man „Havana“ und das ist ein Restaurant am Ebertplatz, das beeindruckende 150 Rumsorten aus aller Welt führt. Die Speisekarte ist ähnlich umfangreich. Im Angebot sind diverse Tapas und Hauptspeisen mit kreativen Namen. Wir folgen dem bewährten Muster und kreieren uns eine bunte Tapasmischung als Vorspeise, darunter gefüllte Champignons und gebackene Schafskäsebällchen. Danach möchten alle ihr eigenes Süppchen kochen und so fällt die Wahl auf Rollos wie „Tante Julia und ihr Liebhaber“ sowie der „Flussfahrt mit Huhn“ und „Schnee in der Neujahrsnacht“. Ihr solltet euch die Karte unbedingt mal online anschauen. Allein die Namen der Gerichte sind es wert. Während wir aufs Essen warten erfreuen wir uns an den karibischen Klängen, die einfach gute Laune machen. Schon von den Tapas sind wir begeistert, vernaschen sie genüsslich und bekommen nach einer kurzen Pause die bestellten Hauptgerichte. Die duften sensationell, sehen appetitlich aus und schmecken fantastisch. Dazu passt das frische Sion perfekt. Satt und glücklich bestellen wir als Absacker einen Espresso, machen uns auf zur nächsten Station und nehmen Lebensfreude und Urlaubsgefühl von hier mit.

Uns zieht es zur Alten Feuerwache. Besonders schön ist es hier natürlich im Sommer, wenn man draußen unter den Platanen sitzen kann. Und die Flohmärkte sind ein Muss – einfach traumhaft. Jetzt geht es aber ab ins Warme, wo wir einen sehr schönen Platz am Fenster bekommen. Vorhin unvorstellbar, ist nach den paar Schritten nun doch Platz für einen Nachtisch. Also bestellen wir nicht nur ein Gilden Kölsch, sondern auch Pfannkuchen, Apfelstrudel und Schokoladen-Soufflé. Die Kombi mutet auf den ersten Blick vielleicht abenteuerlich an, uns hat es ziemlich gut geschmeckt.

Dann setzen wir unsere Tour Richtung Agneskirche fort. Egal, aus welcher Richtung man auf St. Agnes zuläuft, diese katholische Kirche aus dem 19. Jahrhundert ist immer eine Augenweide, abends mit Beleuchtung besonders. Aber natürlich gehen wir nicht in die Kirche, sondern in die Kneipe: Sion an der Agneskirche. Schon von außen wird klar: Hier geht es sportlich zu. Die Kölner Haie und der 1. FC Köln sitzen quasi immer mit am Tisch. Die Gäste kommen aus dem Veedel – eine Art zweites Wohnzimmer. Wir bebestellen unser Kölsch, sind gleich mittendrin und im Gespräch. So erfahren wir, dass es auch schon mal kleine Konzerte und Kunstevents gibt. Das merken wir uns für die Zukunft.

Foto: Roland Breitschuh Brauhaus Stüsser

Das Kölsch ist leer und wir ziehen ins Brauhaus Stüsser ein paar Häuser weiter. Als wir aus der Kälte in den vorderen Gastraum eintreten, schlägt uns der köstliche Duft der deftigen Küche entgegen. Die Gerichte, die an uns vorbeigetragen werden, sehen schmackhaft aus, sind aber für uns augenblicklich keine Versuchung, da wir ja eben erst bestens gegessen haben. Die Einrichtung aus dunklen Holzmöbeln wird durch moderne Elemente ergänzt und überall findet man kleine Schmuckstücke aus vergangenen Tagen. Wir stellen uns an einen Stehtisch und bekommen flugs fünf Stangen bestens gezapftes Sion. Ein Genuss! Bestellt, getrunken, bezahlt – und schon sind wir wieder draußen.

Unser Weg führt uns Richtung Eigelsteintorburg. Nachts mit Beleuchtung ist Köln richtig schön! Ganz beseelt kommen wir bei unserer letzten Station an, dem Kattwinkel. Das große Eckhaus mit der doppelflügeligen Tür wirkt einladend. Wir bekommen einen Platz in einer Fensternische, wo wir mit unserem Gilden Kölsch einparken. Das Publikum in der beliebten Szenekneipe ist bunt gemischt und quirlig. Das wirkt ansteckend und wir kommen richtig in Redelaune, lassen uns Zeit beim letzten Kölsch des Abends, bevor wir uns ganz langsam auf den Heimweg machen.

Adressen:

Havana Neusser Straße 17, 50670 Köln, (0221) 737 769 www.havana-koeln.de

Neusser Straße 17, 50670 Köln, (0221) 737 769 www.havana-koeln.de Lokal Alte Feuerwache Melchiorstraße 3, 50670 Köln, (0221) 737 393 feuerwache.lokal-koeln.com

Melchiorstraße 3, 50670 Köln, (0221) 737 393 feuerwache.lokal-koeln.com Sion an der Agneskirche Neusser Straße 57, 50670 Köln, (0221) 56 936 893

Neusser Straße 57, 50670 Köln, (0221) 56 936 893 Stüsser Neusser Straße 47, 50670 Köln, (0221) 27 075 858 www.brauhaus-stuesser.koeln

Neusser Straße 47, 50670 Köln, (0221) 27 075 858 www.brauhaus-stuesser.koeln Kattwinkel Greesbergstraße 2, 50668 Köln, (0221) 132 220 kattwinkelcologne.chayns.net

