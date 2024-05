Altstadt-Liebe

In der Kölner Innenstadt und besonders in der Altstadt trifft man hauptsächlich Tourist*innen. Einheimische bevorzugen in der Regel die zahlreichen Veedel - meistens ihr eigenes. Die Gewohnheiten zu ändern, kann sich durchaus lohnen. Heute gehen wir im Zentrum der Domstadt auf Entdeckungstour.

Expand Foto: Roland Breitschuh Tuscolo

Wir starten den Abend im Tuscolo, einem Familienunternehmen, das sich in der Region bereits einen Namen gemacht hat. Das Kölner Restaurant gibt es erst seit Anfang März und ist bereits extrem beliebt. Der Empfang ist freundlich und die Plätze zum Glück zahlreich. So bekommen wir einen schönen Tisch für fünf. Von dort lassen wir den Blick schweifen: modernes, italienisches Understatement mit Graffitis, schwarzweiß Fotos, Mandarinenbäumchen und als Highlight ein altes Fiat 500-Cabriolet. Wow! Nach dem gewohnten Prinzip teilen wir uns verschiedene Vorspeisen: einmal Bruschetta Tutti, einmal Antipasto Tuscolo. Das ist sofort klar. Bei den Hauptgerichten müssen wir die Speisekarte etwas länger studieren. Alles klingt köstlich! Schließlich entscheiden wir uns für hausgemachte Lasagne, Fettuccine Ai Porcini und dreimal Pizza. Dafür ist das Tuscolo berühmt. Unsere Wahl fällt auf den Bestseller, die Tricolore, dann die Mare Monte sowie die Marc Aurelio. Die Zeit vergeht wie im Flug und schon stehen die Vorspeisenplatten auf dem Tisch. Optisch ein Genuss und beim ersten Bissen schmecken wir ... oh, wie lecker! Zu den Hauptgerichten gönnen wir uns ein Peters Kölsch. Schön kalt und hoch gezapft kommt es daher. Natürlich teilen wir alles und sind mit unserer gesamten Auswahl hoch zufrieden. Wir fragen uns, ob wir je so eine schmackhafte Pizza außerhalb Italiens gegessen haben. Nachtisch muss auch noch sein. Alle wollen das hausgemachte Tiramisu. Yummi!

Expand Foto: Roland Breitschuh

Dazu einen Espresso, dann geht es satt und glücklich raus in die Stadt, ab zum Hard Rock Cafe. Hier stehen wir an der Bar, trinken ein Sion Kölsch und staunen über das betriebsame Thekenpersonal. Alle sprechen englisch und wir fühlen uns wie in einer richtigen Metropole. Im Minutentakt ziehen Teller mit üppigen Burgern und krossen Pommes an uns vorbei. Verführerisch!

Expand Foto: Roland Breitschuh Harry`s New York Bar

Wir machen uns wieder auf den Weg, der uns in die nur wenige Schritte entfernte Harry`s New York Bar führt. Rein geht es durch eine Drehtür. Herrlich! Wir bekommen einen Platz am Fenster und wollen alle auf der schicken Bank sitzen. Bänke sind einfach am besten. Die Bedienung kommt prompt und bringt uns kurze Zeit später ein Sion Kölsch. Von der orange-gelb hinterleuchteten Bar sind wir ein bisschen verzaubert. Was für ein herrliches Licht! Seinem Pariser Vorbild steht der Kölner Ableger in nichts nach. Auch hier stehen alle Zeichen auf Musik: Am Wochenende spielen regelmäßig Bands und ein DJ lockt mit seinen Mixen alle von den Stühlen. Hier trifft man jede Menge interessante Menschen- Hotelgäste ebenso wie Einheimische. Eine gelungene Mischung, die Spaß macht.

Expand Foto: Roland Breitschuh

Uns zieht es weiter ins Söckchen. Hier ist gerade Jam-Session. Wer möchte, kann sich ausprobieren. Das kommt gut an, nicht nur bei den musikalisch Begabten. Der begeisterte Applaus ist der beste Lohn für die Mutigen. Bei einer Stange Sion hören wir gebannt zu, bevor wir zu unserer letzten Station für heute aufbrechen.

Expand Foto: Roland Breitschuh

Also ab ins Gilden im Zims. Brauhäuser sind das Herzstück der Altstadt und dieses ist ein ganz besonderes Juwel. Innen gibt es viel zu entdecken - von zahlreichen Kölschen Helden an den Wänden bis hin zu historischen Grabungsfunden in den verzweigten Kellerräumen. Es gibt legendäre Partys, sonntags einen üppigen Brunch und immer, einfach immer herrliches Gilden Kölsch. Das nehmen wir jetzt und stoßen auf einen wunderbaren Abend an. Prost Kölle!

Adressen:

Markmannsgasse 13, 50667 Köln (0172) 72 27 603 Gilden im Zims Heumarkt 77, 50667 Köln (0221) 168 66 110 www.gilden-im-zims.de

