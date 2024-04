Impulse für Kölner Veedels-Kneipe

Der Klettenberger Hof hat sich über die Jahre als Wohnzimmer für das Veedel etabliert. Hier treffen sich die Sülzer, um zu klönen, die Spiele des 1. FC Köln mit Südkurvenfeeling zu verfolgen oder einfach nur die Geselligkeit zu genießen.

Seit Februar betreiben nun Philipp Eismar und Tielin Fan den Klettenberger Hof an der Luxemburger Straße Ecke Sülzburgstraße. Die Gastronomen sind bereits in der Altstadt aktiv und führen das Tünnes & Schäl am Alter Markt sowie das Traditionshaus Lederer am Wallrafplatz.

Sie bringen ihre langjährigen Erfahrungen in ihr neues Objekt ein. „Unser Ziel ist es, die Atmosphäre des Klettenberger Hofs zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen“, erklärt Philipp Eismar. „Wir verstehen uns als Teil der Gemeinschaft und freuen uns darauf, diesen gastronomischen Ort weiterhin mit Leben zu füllen.“

× Erweitern Foto: P. Eismar

Das Angebot des Klettenberger Hofs bleibt vielfältig. Neben den klassischen Bier-Spezialitäten wie Gaffel Kölsch und Gaffel Wiess gibt es kölsche Snacks wie Metthappen, Frikadellen oder ein leckeres Süppchen für den kleinen Hunger zwischendurch.

Freunde des Kneipensports kommen im Klettenberger Hof ebenfalls auf ihre Kosten, denn dort wird leidenschaftlich Dart gespielt.

Zum Klettenberger Hof gehört auch der Kölschgarten an der Luxemburger Straße, der gerade in den Sommermonaten sehr stark frequentiert wird. Am 12. April wird er um 17 Uhr durch den Sänger und Songschreiber Nico Mono offiziell eröffnet.

Klettenberger Hof, Siebengebirgsallee 1, 50939 Köln; Öffnungszeiten: Montag-Sonntag ab 11 Uhr

www.klettenbergerhof.de ; www.gaffel.de