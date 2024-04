Einfach Ehrenfeld

Expand Roland Breitschuh genussbar

In Ehrenfeld gibt es eine lebhafte Ausgehkultur und immer wieder finden sich neue Highlights, die dringend ausprobiert werden wollen. So zum Beispiel die genussbar am Lenauplatz. Jaja, ist eigentlich Neuehrenfeld, aber da drücken wir mal ein Auge zu. Yesim Menkü hat das Ecklokal vor einem guten halben Jahr mit neuem Leben gefüllt. Hier gibt es eine große Auswahl an Pinchos und Tapas, angesagte Cocktails und natürlich Kölsch. In diesem Fall Peters Kölsch. Die kleinen Gerichte haben schon lange ihren Siegeszug angetreten. Zu Recht - finden wir. So kann man die unterschiedlichsten Speisen probieren, die Portionen teilen und entspannt aufstocken, falls man zu wenig geordert hat. Kommt bei uns eigentlich nie vor. Wir bestellen immer viel und ich behaupte mal, wir haben dieses mal alles bestellt – und aufgegessen. Wir sind begeistert von dem Cross-Over verschiedener Nationen und erkennen türkische, asiatische, spanische sowie südamerikanische Einflüsse. Unsere heutigen, ganz persönlichen Favoriten: frittierter Blumenkohl, Steak-Fajitas, Ceviche vom Lachs und das Bunte Beete-Carpaccio. Ein Dessert möchten wir unbedingt noch. Es gibt Tiramisu im Glas oder flambierte Masala-Creme. Dazu einen Espresso. Der perfekte Start in unseren gemeinsamen Abend!

Langsam machen wir uns auf den Weg zum Hemmer. Ist ein Stück und es bleibt Zeit für ein bisschen Smalltalk. Die Leuchtschrift über der Eingangstür lockt uns schon von weitem und dann sind wir auch schon da, treten ein und suchen uns ein Plätzchen an der rechten Seite. Kaum haben wir die Jacken aufgehängt, kommt auch schon die Bedienung und nimmt unsere Bestellung auf. Wir nehmen fünf Sion Kölsch, mit denen wir auf unseren gemeinsamen Abend anstoßen. An den Holztischen mit schwarzen Linoleumplatten fühlen wir uns richtig wohl und könnten glatt versacken. Nachdem auch die appetitlich angerichteten Teller, die an uns vorbeigetragen werden, Lust auf mehr machen, planen wir wiederzukommen. Für heute verabschieden wir uns allerdings, überqueren die Subbelrather Straße und sind schon da: im Müllers.

Das hat ganz frisch eröffnet. Marc Müller und Nils Derkum haben dem ehemaligen Neumann frischen Wind eingehaucht. Auf wenig Raum bekommt man hier alles geboten, was der Kneipenfan liebt: eine lange Theke, eine Dartsscheibe, einen Profi-Kicker und natürlich Sion Kölsch. Wir trinken langsam und erfahren ganz nebenbei von einem der Betreiber, dass das Kölsch tatsächlich auf vier Grad gekühlt wird, damit es mit perfekter Temperatur aus dem Hahn läuft. Große Klasse!

Wir müssen weiter, gehen an den historischen Bahnbögen vorbei zum Goldmund. Unser Weg ist gesäumt von unzähligen Streetart-Werken. Wir lieben sie alle – Mr. Trash, Herakut und El Bocho – egal aus wessen Sprühdose sie kommen. Weiter so! Wir haben Glück, als wir kommen wird ein Tisch auf der kleinen Empore frei. Den schnappen wir uns. Um uns herum wimmelt es von Büchern. Alles voll. Ob irgendjemand weiß, wie viele es insgesamt sind? Ein Peters Kölsch später hat jeder einen Tipp abgegeben. Die Schätzungen gehen von 1.350 bis 7.525. Wer weiß!?! Die Atmosphäre ist entspannt und unique. Wenn wir in Ehrenfeld ausgehen, kommen wir eigentlich immer her.

Jetzt aber wartet unsere letzte Station des Abends auf uns: Em Drügge Pitter (kurz E.D.P.). Von außen ist es mit seinen gefühlt Millionen Stickern und der knallroten Gilden Kölsch-Reklame ein echter Hingucker. Innen aber auch. Die Stickerflut setzt sich fort, sogar am Zapfhahn. Und voll ist es. Wir quetschen uns an ein Weinfass, das als Stehtisch fungiert, bekommen fix eine Stange Gilden und erfreuen uns an der bunten Mischung an Gästen. Hier ist wirklich ganz Ehrenfeld am Start. Bunt gemischt, wie wir es lieben. Dieses Veedel ist immer einen Ausflug wert!

Adressen:

genussbar Eichendorffstraße 49, 50825 Köln, (0163) 92 50 739, www.genussbars.de

