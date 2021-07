Das vegane, vietnamesische „Well Being“ war so schön, so lecker und beliebt. Nach der Lockdown-Schließung zog es nun vom Rinkenpfuhl in die Brabanter Straße 48, ins ehemalige „Pure White“. Auch dort baumeln die bunten Lampions von der Decke, auch dort bedient herzlich Frau Thu Khue. Sie bietet die gesunden und überaus hübschen Bio-Köstlichkeiten zu guten Preisen im Lokal, als Take Away oder als Catering an. Wer das „Well Being“ noch nicht kennt sollte einen Besuch dringend nachholen!

Well Being, Brabanter Str. 48, Tel. 29 92 56 82, Ö: Di-So 12-21.30h, www.wellbeing-koeln.de

