Rund um die Ringe

Bei allen steht das Belgische Viertel hoch im Kurs. Bei uns auch. Dabei besticht es nicht nur durch die attraktiven, kleinen Lädchen, sondern auch mit seinen unzähligen Kneipen und Restaurants. Eine Neueröffnung schauen wir uns heute genauer an.

Expand Foto: Roland Breitschuh

So starten wir unseren Rundgang im The Namos. Es gibt einige Plätze auf dem Gehweg und gefühlt unendlich viele indoor. Wir entscheiden uns für eine Art „dazwischen“. Die ganze Front ist verglast und lässt sich komplett öffnen. Da sitzen wir zwar drinnen, fühlt sich aber an wie draußen. Perfekt! Eine klassische Vorspeisenplatte gibt es nicht und so kreieren wir einfach unsere eigene: Aioli mit Brot, Oliven, die Käseplatte und Carpaccio. Wir stellen alles in die Mitte und lassen es uns schmecken. Köstlicher Start! Danach kommen Scampi-Pfanne, Parmigiana di Melanzane, Gegrilltes Rinderfilet, Ravioli in Gorgonzola-Walnuss-Sauce und Rigatoni Bolognese auf den Tisch. Dazu –na klar – eine Stange Sion Kölsch. Die mediterrane Küche gefällt uns grundsätzlich, schmeckt vorzüglich und ist obendrein noch gesund. Was will man mehr? Die Antwort: Nachtisch. Hier teilen wir wieder: Crema Catalana, Schokoladensoufflé, und Cocomisu. Dazu für alle einen Espresso.

Zufrieden machen wir uns auf den Weg über die Maastrichter Straße zum Hallmackenreuther. Es herrscht geschäftiges Treiben; ganz Köln scheint unterwegs zu sein. Gerade als wir kommen, wird ein Tisch frei. Den schnappen wir uns und bestellen eine Runde Sion Kölsch. Es dauert ein bisschen, bis wir es haben. In der Zwischenzeit schauen wir uns in Ruhe um. Nicht nur die Menschen können sich sehen lassen, auch der Ort selber hat Stilikonen-Potenzial. Wir trinken unser Kölsch und atmen 60er Jahre-Flair. Einmalig!

Expand Foto: Roland Breitschuh Gottes Grüne Wiese

Im Anschluss zieht es uns über die Brüsseler Straße zu Gottes grüne Wiese. Die Abendsonne taucht die Tische vor der Tür in freundlich-warmes Licht und die Leute erfreuen sich sichtlich daran. Würden wir auch, finden aber nur noch drinnen was und lassen uns in einer der Fensternischen nieder. Ein Vorteil: Wir haben Blickkontakt zur Bar und bekommen flott unsere frischen Sion Kölsch. Anstoßen und genießen. Ganz im EM-Fieber wurde eine Wand zur Tippfläche. Die Gäste können sich und die Spielergebnisse eintragen. Witzige Idee! Fußball gehört nicht zu unserem Spezialgebiet, wir verzichten und ziehen weiter.

Expand Foto: Roland Breitschuh Echtzeit

Auf der anderen Seite vom Friesenplatz liegt unser nächstes Ziel, das Echtzeit. Hier wird man allabendlich bestens unterhalten, zum Beispiel mit dem BOING! Comedy Club, der humorvoll moderiertenQuiznacht oder der Burlesque-Show mit attraktiven Ladies in atemberaubenden Kostümen – immer mit einem herrlichen BBQ-Menü als Paket buchbar. Wussten wir nicht und platzen in den Auftritt eines Stand-up Comedian. Deswegen bleiben wir im vorderen der beiden Räume, können uns leise unterhalten und alles auf einem Flatscreen verfolgen. Dazu gibt es Peters Kölsch und Popcorn. Gute Mischung!

Expand Foto: Roland Breitschuh

Bevor wir doch stören, huschen wir ein paar Häuser weiter ins PM in Kölle. Auch hier erwartet uns eine Besonderheit. Kicker-Tische soweit das Auge reicht. Ein Turnier, an dem man kostenlos teilnehmen kann: Sion Kicker Sport. Frauen und Männer spielen ganz geschäftig, bleiben entspannt und haben jede Menge Spaß. Wir bestellen ein Peters Kölsch und beobachten das Treiben interessiert mit etwas Abstand. Es sind keineswegs nur Profis am Werk, aber einige haben ambitionierte Moves drauf. Beeindruckend! Am Wochenende legen verschiedene DJs auf, so dass man bis zum Morgengrauen durchtanzen kann. Für sein buntes Nachtleben ist die Friesenstraße ja ohnehin bekannt. Das wissen wir nicht nur vom Hörensagen. Heute machen wir uns vor Mitternacht sehr zufrieden auf den Heimweg.

Adressen:

The Namos Maastrichter Straße 6 - 8 50672 Köln (0162) 66 66 681 www.thenamos.com

Maastrichter Straße 6 - 8 50672 Köln (0162) 66 66 681 www.thenamos.com Hallmackenreuther Brüsseler Platz 9 50674 Köln (0221) 517 970 www.hallmackenreuther.d.dom.de

Brüsseler Platz 9 50674 Köln (0221) 517 970 www.hallmackenreuther.d.dom.de Gottes grüne Wiese Bismarckstraße 53 50672 Köln (0221) 50 08 353

Bismarckstraße 53 50672 Köln (0221) 50 08 353 Echtzeit Friesenstraße 33 50670 Köln (01525) 47 87 992 www.echtzeit-köln.de

Friesenstraße 33 50670 Köln (01525) 47 87 992 www.echtzeit-köln.de PM in Kölle Friesenstraße 45 50670 Köln (01511) 27 87 590 www.pminkoelle.de

