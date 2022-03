„Joseph Beuys. Frühe Jahre 1947-1955“

Die Ausstellung bezieht sich auf das Frühwerk von Joseph Beuys (1921-1986). Anlass der Ausstellung ist der 100. Geburtstag des Künstlers im vergangenen Jahr und seine Verbindung zum Kölner Dom. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Zeit von Beuys‘ Studium der Monumentalbildhauerei an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf zwischen 1946 und 1953 und den ersten Jahren seiner künstlerischen Tätigkeit bis 1955. In dieser Zeit war er unter anderem auch an der Ausführung der Südquerhaustüren des Kölner Domes von Ewald Mataré beteiligt. Vom 24.3. bis 24.7. Tägl. 10-18h. 6/3 €.