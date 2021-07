In Zeiten, in denen Kunst- und Kulturbetriebe pandemiebedingt nicht öffnen können, sieht es für Kunstschaffende, die vor allem auf der Bühne arbeiten, leer aus. Was bleibt, ist den öffentlichen Raum als Bühne zu nutzen. In den vergangenen Monaten hat sich die Kölner Künstlerin an verschiedensten Orten selbst gefilmt – bewegend in maximaler Zeitlupe, während sich die Welt um sie herum in normaler Geschwindigkeit weiterdreht. Schauplätze sind sowohl große öffentliche Plätze als auch kleine private Wohnungen im Lockdown, stillgelegte Einrichtungen wie Cafés oder Turnhallen, leere Ladenlokale und Kulturbetriebe.

