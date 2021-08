Beate Höing

„Hang on to a Dream“. In ihrer Opulenz, Ästhetik und Ornamentik begeistern vor allem die aktuellen großformatigen Bodenarbeiten der Künstlerin, von denen die jüngste „Into the blue“ von 2021 eigens für das Keramion konzipiert wurde. Tausende von Porzellanbruchstücken hat die studierte Malerin, die seit 2008 auch plastisch arbeitet, für diese ausgesprochen imposante Werkgruppe der sogenannten „Teppiche“ mit selbst geformten keramischen Elementen zu wohlgeordneten Assemblagen kombiniert. Bis 22.2.2022. Di-Fr + So 10-17h, Sa 14-17h. 5/3 Euro