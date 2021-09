Black Widow

Im Jahr 1995 lebt die 13-jährige Natasha gemeinsam mit der 6-jährigen Yelena und den russischen Schläferagenten Alexei Shostakov und Melina Vostokoff als Scheinfamilie in Ohio. Als Alexei eines Abends von seiner Arbeit heimkehrt und seine Familie auffordert, eilig abzureisen, fahren die vier aufs Land und fliehen mit einem Propellerflugzeug vor ihren Verfolgern von S.H.I.E.L.D. Das Flugzeug landet auf Kuba, wo die Spione vom russischen General Dreykov in Empfang genommen werden. Während Alexei, der in seiner Heimat als Superheld Red Guardian bekannt ist, Dreykov eine gestohlene Diskette übergibt, werden Natasha und Yelena für das russische „Red Room“-Programm ausgewählt, in dem junge Mädchen zu Geheimagentinnen und Profikillerinnen – den „Widows“ – ausgebildet werden…