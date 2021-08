Aus An­lass des Fes­t­jahres "2021. 1700 Jahre jüdisch­es Leben in Deutsch­land" hat das Mu­se­um Lud­wig den Kün­stler Boaz Kaiz­man (1962 in Tel Aviv ge­boren, lebt und ar­beit­et seit 1993 in Köln) ein­ge­la­den, eine neue Ar­beit zu en­twick­eln. Die Videoar­beit Grü­nan­lage zeigt in sieben, über zwei Wand­flächen verteil­ten großen Pro­jek­tio­nen sechzehn neue Videos als Ge­samtin­s­tal­la­tion. Sie wird im großen Ausstel­lungs­saal des Mu­se­um Lud­wig auf ein­er Fläche von rund 200 Qua­drat­me­tern gezeigt.

Aus­gewählte Pas­sa­gen einzel­n­er Videos sind im Ausstel­lungs­raum hör­bar; zu­gleich haben die Be­such­er*in­nen die Möglichkeit, die Videos mit Hilfe von Kopfhör­ern für sich wahrzuneh­men. Land­schaft­sauf­nah­men bil­den ein fort­laufen­des vi­suelles El­e­ment. Bei den meis­ten han­delt es sich um Grü­nan­la­gen in Köln, al­so um Orte funk­tioneller und ur­ban­isiert­er Na­tur; sie bleiben da­her unbes­timmt zwischen Stadt- und Na­tur­raum. Bis 9.1.2022. Ö: Di-So 10-18h, je­den 1. Don­n­er­s­tag im Mo­nat: 10-22h