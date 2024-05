Boing! Comedy Open Mic - Die New Material Night

BOING! Comedy präsentiert: Die New Material Night! Jeden Sonntag und jeden Montag testen Comedians bei unserer "New Material Night" ihre neuesten Gags und Nummern! Bis kurz vor der Show, weiß niemand genau, wer alles auftreten wird und was es heute für Überraschungen gibt. Ob erfahrene Comedians oder absolute Newcomer, alle sind auf unserer Bühne willkommen. Alle bringen ihr neuestes Material zum testen, ihr seht nur Nummern, die es sonst womöglich noch nirgendwo gab. Ihr könnt die Stars von morgen erleben, es kann aber auch passieren, dass die Comedystars von heute mal vorbei schauen - denn auch sie brauchen ja ein unvorbereitetes Publikum, um ihre neue Comedyroutinen zu testen. Und es kann auch sein, dass etwas in die Hose geht, aber das ist der Charme eines Open Mic: Alle dürfen hier ausprobieren! COMEDIANS, DIE AUFTRETEN WOLLEN: Einfach zwischen 19:00 und spätestens 19:30 zu Anmeldung vorbeikommen. Wer auftreten will, braucht kein Ticket. Anmeldeliste wird Punkt 19.30 geschlossen, falls zu viele Anmeldungen entscheidet der/die Host. ZU DEN TICKETPREISEN: Wir bieten Tickets zu unterschiedlichen Preisen an, damit sich alle ein Ticket leisten können.Die, die sich mehr leisten können und die Kultur unterstützen wollen, können die teureren Tickets wählen. Wer sich gar kein Ticket leisten kann, kann uns für vereinzelte Freikarten schreiben.