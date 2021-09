Bonecrusher – ein Posaunen-Ensemble von Matthias Muche mit Matthias Müller und Daniel Riegler plus 7 Posaunist*innen – spielt Kompositionen und Improvisationen zwischen klangbildhauerischen Noise-Drones, Jericho einstürzenden Blechbläserkaskaden und zarten Klanggeflechten aus Luft und Ton, resonierenden Obertönen mit vielschichtigen Artikulationen, in denen die Posaune mit ihren physikalisch akustischen Eigenschaften und der Körperlichkeit der SpielerInnen an ihre Grenzen und darüber hinaus beflügelt werden soll. Angetrieben von einem Schlagwerk-Duo mit Rie Watanabe und Etienne Nillesen wird der archaische Klangapparat durch die Knochenmühle gedreht, pulverisiert, sublimiert und es wird ihm wieder neuer Atem eingehaucht. Ganz im Sinne von Vinko Globokar, sollte ein Musikinstrument kein „sakrosanktes Objekt“ sein, sondern lediglich die Verlängerung des Körpers.

Eintritt frei