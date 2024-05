Cameron Carpenter - Orgel Plus...

Von London bis Melbourne feiert ihn ein begeistertes internationales Publikum als Shootingstar: Cameron Carpenter gibt sich aber nicht damit zufrieden, in atemberaubenden Läufen seine Meisterschaft an Manualen und Pedalen zu dokumentieren. Technisch wie musikalisch virtuos setzt er die Orgel dabei gleichsam aus ihren Bestandteilen neu zusammen – um das große alte Instrument in einem heutigen Glanz erstrahlen zu lassen. Dass die Ästhetik des Solisten selbst entworfene Kleidung oder Orgelbänke mit einschließt, überrascht nicht: Wie Carpenters gesamte Erscheinung, so ist auch seine Spielfertigkeit einzigartig. Sein Umgang mit den Manualen und Pedalen grenzt ans Artistische, seine musikalischen Interpretationen fesseln und versetzen in Staunen. Nie zuvor hat man Orgel so gehört, nie zuvor hat es jemand gewagt, sich an diesem Instrument derart mit Glanz und Glitzer in Szene zu setzen. Sein Spiel auf den Pedalen gleicht einem rasanten Tanz (er ist u. a. auch studierter Tänzer!), sein Spiel auf den Tasten einem köstlichen Rausch, der auch die letzten Reste vermeintlicher Heiligkeit davonfegt.