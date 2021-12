"Update Cologne#5". Das Format Update Cologne widmet sich Kölner Künst­le­rinnen und Künstler ab 50 Jahren, die schon über einen langen Zeitraum konti­nu­ier­lich in Köln tätig sind, deren Arbeiten aber – aufgrund eines Mangels an geräu­migen Ausstel­lungs­lo­ka­li­täten – hier vor Ort selten in größerem Rahmen gezeigt wurden. Bis 20.2.22. Mi-Do 14-18h.