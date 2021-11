Nachdem die Premiere im letzten Jahr pandemiebedingt verschoben werden musste, wird der Christmas Garden Köln in diesem Winter Groß und Klein in der Rheinmetropole in Begeisterung versetzen. Erstmals wird dieses einmalige Erfolgsformat mit einem weihnachtlich romantischen Rundweg das beeindruckende Freigelände des Kölner Zoos zum Leuchten bringen. Aufwendige Lichtinstallationen werden dank Millionen von Lichtpunkten und musikalischer Untermalung für sehr besondere winterliche Momente für die ganze Familie sorgen.