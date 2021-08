Das sündige Köln

Eine unterhaltsame Stadtgeschichte von Liebe, Lust und Verführung, von erotischen Gebräuchen, aber auch amourösen Todsünden und verbotenen Leidenschaften, die durch die Jahrhunderte vielfältig bestraft wurden. Die Teilnehmenden erfahren, was erlaubt und was verboten war, wo das Haus der schönen Frauen stand und welche Mission die Priester dort erfüllten. Was hatte der Mann verbrochen, der mit Kerze und Stein vor einer Kirche stand, und warum konnte der Erzbischof nicht jeder Sünderin vergeben? Der Spaziergang durch das ausschweifende Köln zeigt, wie heilig das katholische Köln wirklich war.

15€