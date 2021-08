Die Genschere revolutioniert die biomedizinische Forschung

In seinem Vortrag erklärt er die biologischen Grundlagen und gibt Anwendungsbeispiele unter anderem aus der Nierenforschung. Darüber hinaus werden ethische Aspekte thematisiert. Noch nicht einmal 10 Jahre sind vergangen, seit eine fundamentale Veröffentlichung erstmals die Genschere "CRISPR/Cas9" beschrieb und deren Anwendung in der Biomedizin vorschlug. Für Forschende in der Biologie und Medizin ging damit ein Traum in Erfüllung und tausende Forschungsarbeiten belegen mittlerweile die ungeheure Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten.