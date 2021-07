Die Kartäuserkirche - Tag des offenen Denkmals

Bei einem Gang durch die Kartäuserkirche und ihre Umgebung (Kartause) werden Einblicke in deren wechselvolle Geschichte gegeben: von der Zeit und dem Wirken der Kartäusermönche, der Fremdnutzung als Lazarett und Lagerhaus zur Zeit der französischen Besatzung bis zur heutigen Nutzung als evangelische Predigtstätte und Sitz des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region. Im Februar 2017 wurden bei Routinearbeiten drei verschollene Kapellen wiederentdeckt, ein Archäologischer "Glücksfund" in der historischen Klosteranlage der Kölner Kartause. Dieser Rundgang wird gestaltet von dem Pfarrer der Kartäuserkirche Mathias Bonhoeffer. Im Anschluss findet um 18 Uhr im Rahmen des Kirchenmusikfestivals ein Konzert für Orgel und Saxophon in der Kartäuserkirche statt. AntoniterCityTours in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchenverband Köln und Region.

Eintritt frei.